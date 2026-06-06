¿Cómo luce la carrera por la clasificación a los playoffs del BSN?

( Suministrada / BSN )

Los Piratas de Quebradillas perdieron los primeros 12 partidos de la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Sin embargo, a menos de un mes de concluir la fase regular, los corsarios todavía mantienen vivas sus aspiraciones de clasificar a la postemporada.

Quebradillas presenta marca de 8-18 y está a dos juegos de la cuarta y última plaza clasificatoria de la Conferencia B.

El viernes, los Piratas cayeron en San Germán ante los Atléticos, líderes del grupo con 17-9. Vieron frenada una racha de tres victorias.

Aun así, el quinteto de Guajataca podría tomar el control de su destino, ya que seis de sus nueve compromisos restantes serán frente a rivales de la Conferencia B.

El domingo recibirán a los Indios de Mayagüez y el martes a los Leones de Ponce.

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Los Leones ocupan el cuarto lugar con 10-16 y los Indios bajaron al quinto con 9-15.

Quebradillas tiene marca de 2-1 contra Ponce en la serie particular, mientras que marcha 0-3 frente a Mayagüez.

Iván "Pipo" Vélez, piloto de los Indios. (Suministrada / BSN)

Mayagüez, por su lado, ha ido en picada al perder ocho de sus últimos 10 juegos.

Los Leones, subcampeones 2025, atravesaron por un una racha similar de 2-8, pero reaccionaron con victorias consecutivas sobre los Mets de Guaynabo y los Capitanes de Arecibo para ascender a la cuarta posición.

A Ponce le quedan ocho partidos. Los últimos dos son contra Bayamón en la carretera y frente a Caguas en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

A los Indios les restan 10 compromisos, seis de ellos contra equipos de su conferencia.

Los Santeros de Aguada (11-12), están terceros con una ventaja de dos juegos y medio sobre Ponce y Mayagüez con 11 juegos en calendario Los últimos dos son frente a Quebradillas.

Los Capitanes marchan segundos con 14-8, sufriendo tres derrotas al hilo.

Panorama en la Conferencia A

Los Cangrejeros ocupan el quinto puesto en la Conferencia A a solo un juego de los Mets. (BSN)

En la Conferencia A, los Mets de Guaynabo conservan el cuarto puesto con marca de 12-12.

El sábado recibirán a los Vaqueros de Bayamón con la incertidumbre sobre la disponibilidad de los titulares Ysmael Romero y Jaysean Paige, ambos resentidos por lesiones.

Mientras tanto, los Cangrejeros de Santurce acechan a los metropolitanos con récord de 11-13 a un solo juego.

Los Cangrejeros juegan para 5-1 desde la salida del dirigente Nelson Colón y 4-1 bajo el mando de David Rosario,

Ante los Cangrejeros, Guaynabo domina la serie particular 3-0, restando un enfrentamiento entre ambos el 15 de junio en Gurabo.

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A Santurce le quedan 10 partidos, tres de ellos frente a los encendidos Gigantes de Carolina-Canóvanas (15-10).

Los Mets también tienen 10 compromisos pendientes, incluidos dos ante Bayamón (16-10) y dos frente a los Criollos de Caguas (16-9), líderes de la Conferencia A.

Guaynabo juega para 1-1 contra Bayamón y para 0-2 contra Caguas.

La fase regular acabará el 30 de junio.