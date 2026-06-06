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¿Cómo luce la carrera por la clasificación a los playoffs del BSN?

La recta final de la fase regular presenta una lucha cerrada en ambas conferencias

6 de junio de 2026 - 1:56 PM

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Emmanuel Mudiay y los Piratas están a solo dos juegos de la cuarta y última plaza clasificatoria a la postemporada en la Conferencia B. (Suministrada / BSN)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Los Piratas de Quebradillas perdieron los primeros 12 partidos de la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

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Sin embargo, a menos de un mes de concluir la fase regular, los corsarios todavía mantienen vivas sus aspiraciones de clasificar a la postemporada.

Quebradillas presenta marca de 8-18 y está a dos juegos de la cuarta y última plaza clasificatoria de la Conferencia B.

El viernes, los Piratas cayeron en San Germán ante los Atléticos, líderes del grupo con 17-9. Vieron frenada una racha de tres victorias.

Aun así, el quinteto de Guajataca podría tomar el control de su destino, ya que seis de sus nueve compromisos restantes serán frente a rivales de la Conferencia B.

El domingo recibirán a los Indios de Mayagüez y el martes a los Leones de Ponce.

Los Leones ocupan el cuarto lugar con 10-16 y los Indios bajaron al quinto con 9-15.

Quebradillas tiene marca de 2-1 contra Ponce en la serie particular, mientras que marcha 0-3 frente a Mayagüez.

Iván "Pipo" Vélez, piloto de los Indios.
Iván "Pipo" Vélez, piloto de los Indios. (Suministrada / BSN)

Mayagüez, por su lado, ha ido en picada al perder ocho de sus últimos 10 juegos.

Los Leones, subcampeones 2025, atravesaron por un una racha similar de 2-8, pero reaccionaron con victorias consecutivas sobre los Mets de Guaynabo y los Capitanes de Arecibo para ascender a la cuarta posición.

A Ponce le quedan ocho partidos. Los últimos dos son contra Bayamón en la carretera y frente a Caguas en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

A los Indios les restan 10 compromisos, seis de ellos contra equipos de su conferencia.

Los Santeros de Aguada (11-12), están terceros con una ventaja de dos juegos y medio sobre Ponce y Mayagüez con 11 juegos en calendario Los últimos dos son frente a Quebradillas.

Los Capitanes marchan segundos con 14-8, sufriendo tres derrotas al hilo.

Panorama en la Conferencia A

Los Cangrejeros ocupan el quinto puesto en la Conferencia A a solo un juego de los Mets.
Los Cangrejeros ocupan el quinto puesto en la Conferencia A a solo un juego de los Mets. (BSN)

En la Conferencia A, los Mets de Guaynabo conservan el cuarto puesto con marca de 12-12.

El sábado recibirán a los Vaqueros de Bayamón con la incertidumbre sobre la disponibilidad de los titulares Ysmael Romero y Jaysean Paige, ambos resentidos por lesiones.

Mientras tanto, los Cangrejeros de Santurce acechan a los metropolitanos con récord de 11-13 a un solo juego.

Los Cangrejeros juegan para 5-1 desde la salida del dirigente Nelson Colón y 4-1 bajo el mando de David Rosario,

Ante los Cangrejeros, Guaynabo domina la serie particular 3-0, restando un enfrentamiento entre ambos el 15 de junio en Gurabo.

A Santurce le quedan 10 partidos, tres de ellos frente a los encendidos Gigantes de Carolina-Canóvanas (15-10).

Los Mets también tienen 10 compromisos pendientes, incluidos dos ante Bayamón (16-10) y dos frente a los Criollos de Caguas (16-9), líderes de la Conferencia A.

Guaynabo juega para 1-1 contra Bayamón y para 0-2 contra Caguas.

La fase regular acabará el 30 de junio.

La liga tomará un receso de una semana antes de los playoffs para darle espacio al Equipo Nacional, que jugará la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027, el 3 y 6 de julio en Canadá y Bahamas, respectivamente.

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BSNPiratas de QuebradillasIndios de MayagüezLeones de PonceCangrejeros de Santurce Mets de Guaynabo
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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