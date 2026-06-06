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Atléticos con la mejor marca global del BSN tras hundir a los Piratas

En Mayagüez, los Gigantes triunfaron por tercera vez consecutiva

6 de junio de 2026 - 11:40 PM

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Montrezl Harrell, de los Atléticos, donquea el balón contra Grant Basile, de los Piratas. (Derek Toro Guardarrama)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

André Curbelo se quedó a dos asistencias de un triple-doble y los Atléticos de San Germán derrotaron el viernes, 97-88, a los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.

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Curbelo finalizó con 16 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias para el Monstruo Anaranjado, que mejoró a 17-9, el mejor récord global del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El quinteto de la Ciudad de las Lomas también lidera la Conferencia B del torneo.

Nick Perkins y Georgie Pacheco lideraron la ofensiva atléticos con 19 puntos cada uno. Marlon Hargis atinó 16.

San Germán jugó sin el importado George Alexander Hamilton.

Por los Piratas, que venía de tres triunfos consecutivos, Emmanuel Mudiay fue el mejor con 25 puntos. Grant Basile tuvo 21.

Quebradillas está último en la Conferencia B con 8-18.

En el Palacio de Recreación y Deportes, los Gigantes de Carolina-Canóvanas ganaron, 91-86 contra los Indios de Mayagüez.

Fue el tercer triunfo consecutivo de los Gigantes, jugando para 15-10, a medio juego de la segunda posición de la Conferencia A ocupada por los Vaqueros de Bayamón (16-10).

Tremont Waters lució con 24 puntos y Jaylen Nowell terminó con 21, encestando un triple con 24 segundos juego en el reloj para sentenciar el partido. El novato Daniel Rivera brilló con 16 y George Conditt IV coló 14.

Por los Indios, que por segundo juego permitieron a los fanáticos entrar gratis a la instalación de la Sultana del Oeste, Eugene German encestó 26 en causa perdida. Nathan Sobey lo siguió con 20.

Los Indios han perdido ocho de sus últimos diez partidos y tienen marca de 9-15, quintos matemáticamente con los Leones cuartos (10-16) en la Conferencia B.

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Atléticos de San GermánPiratas de QuebradillasBSNIndios de MayagüezGigantes de Carolina
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