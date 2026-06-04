George Conditt IV guarda silencio sobre el incidente en Bayamón

Canóvanas - En medio de una temporada de bajo rendimiento en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), George Conditt IV acudió recientemente a las redes sociales para disculparse con la fanaticada de los Gigantes de Carolina-Canóvanas.

En su publicación, el pívot prometió mejorar su rendimiento y responder a las expectativas del equipo.

El miércoles, Conditt IV presentó su mejor versión del año al registrar 20 puntos y 19 rebotes en la victoria 94-93 sobre los Vaqueros de Bayamón en tiempo extra en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.

“Con el apoyo de mis compañeros, ellos guardándome la espalda, siempre ayuda”, comentó el pívot de 6′11″ luego de la victoria.

Se desconoce si su destacada actuación estuvo motivada, en parte, por el incidente ocurrido el pasado 21 de mayo en el Coliseo Rubén Rodríguez, cuando intercambió palabras con el coapoderado de los Vaqueros y gerente general de la Selección Nacional, Carlos Arroyo, a la salida de la instalación, supo El Nuevo Día.

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Al ser cuestionado por este diario, Conditt IV prefirió no abundar sobre lo sucedido. Tampoco quiso comentar sobre una publicación que posteriormente eliminó y que dio a entender un posible retiro del Equipo Nacional.

Por su parte, el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Yum Ramos, aseguró que el malentendido fue atendido y resuelto.

Esta campaña ha sido una de altibajos para Conditt IV. En 14 partidos, promedia 7.7 puntos y 8.5 rebotes por encuentro.

El canastero se perdió el primer mes de temporada debido a una lesión en la pantorrilla sufrida durante la ventana clasificatoria al Mundial FIBA 2027 celebrada en febrero.

Debutó el 26 de abril con apenas seis puntos y cuatro rebotes. El partido del miércoles representó su primer juego de más de 20 puntos y 12 rebotes en la campaña.

“La evidencia estaba ahí. Sé que puedo ser mejor. Soy mi peor crítico. Siempre seré así. Tenía que aprender a no ser muy duro conmigo mismo y finalmente lo hice, salir del marasmo”, declaró Conddit IV, de 25 años.

El centro estuvo varios meses sin jugar antes del inicio del BSN. A finales de 2025 firmó contrato en China con el Shanxi Zhongyu, pero no llegó a ver acción.

Esa pausa llegó después de un intenso ciclo olímpico que incluyó el Mundial de Filipinas 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024. Tras su participación olímpica, jugó en la Liga ACB de España con el Gran Canaria hasta mayo de 2025.

“No jugar por tanto tiempo y tener una lesión encima de eso requiere paciencia y compasión contigo mismo. No vas a ser la misma persona después de estar tanto tiempo fuera”, reflexionó.

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“Así que estoy trabajando para estar en forma nuevamente. Obviamente, este juego fue bueno, pero nunca sabes mañana. El próximo juego puede ser malo y tengo que estar bien con eso. Tengo que salir a jugar duro todo el tiempo sin importar lo que pase. Así son las cosas ahora”.

Los Gigantes marchan terceros en la Conferencia A con marca de 14-10, encaminados a clasificar a la postemporada cuando termine la fase regular a finales de este mes.

El técnico Carlos González, quien también dirige a la Selección Nacional, se mostró complacido con la actuación de Conditt IV.

“Le hacía falta para seguir trabajando. Sabemos la importancia de Conditt dentro de este grupo. Es un jugador de gran impacto desde que lo drafteamos. Es una parte importante porque nos da la fortaleza de traer un importado en otra posición. Cuando luce a ese nivel, es una ventaja. Un juego así le da confianza”, apuntó González.

Puerto Rico se jugará gran parte de sus aspiraciones de avanzar en el clasificatorio al Mundial FIBA 2027 cuando visite a Canadá el 3 de julio y a Bahamas el 6 de julio.