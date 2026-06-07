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Un “Quijote” en Gurabo: Mario Morales en honrado por su legado en la Liga Puertorriqueña

Los Mets retiraron el número 15 del legendario canastero, utilizado con los Alpinistas, en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández

7 de junio de 2026 - 10:08 PM

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Mario "Quijote" Morales recibe un homenaje en Gurabo junto a su familia. (Mets Guayna)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Mario “Quijote” Morales no solo dejó su huella imborrable en Guaynabo con los Mets.

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A las afueras de la zona metropolitana, el exjugador del Baloncesto Superior Nacional (BSN) deleitó a Gurabo con sus talentos como miembro de los Alpinistas en la desaparecida Liga Puertorriqueña durante la década de los ochenta.

El sábado, con los Mets teniendo de hogar alterno el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, el equipo honró a su jugador emblema con el retiro del número 15 que vistió con los Alpinista durante el medio tiempo del encuentro (noche retro) contra los Vaqueros de Bayamón.

El torneo era uno de desarrollo y los quintetos utilizaban jugadores del BSN como refuerzos.

“Gurabo me seleccionó en el 1986 y estuve seis años aquí. En el primer año, fui el Jugador Más Valioso. El equipo se eliminó en semifinales. Siempre estuvimos en playoffs pero no ganamos”, contó Morales, de 68 años, a El Nuevo Día.

“Estaba un un pueblo pequeño, en esta cancha cuando cabía 600 personas. Se metían 60 personas. Era divertido”, agregó.

El otrora alero jugó 22 de sus 24 temporadas en el BSN con los Mets, conquistando tres campeonatos (1980, 1982 y 1989).

Es el segundo mejor anotador en la historia de la liga, detrás de Georgie Torres. Su número está retirado en el coliseo de Guaynabo que lleva su nombre, actualmente en etapa de remodelación.

Morales indicó que utilizaba la Liga Puertorriqueña para mantenerse en forma durante la temporada muerta del BSN.

Cuando comencé a entrar en edad, 30 años, es más difícil mantener el peso. Esos dos meses de liga eran buenísimos porque uno se mantenía en forma. No es lo mismo correr, alzar pesas y tirar solo al canasto que jugar baloncesto”, señaló Morales.

“Creo que muchos jugadores de mi época utilizaron la liga para eso”, añadió.

Contrario a canasteros de su generación, Morales hizo su carrera en la isla sin salir al exterior.

“Me ofrecieron afuera pero nunca como ahora que son $200,000 a $300,000. Si me ofrecían eso, me iba. No era mucho dinero. Piculín (José Ortiz) también jugó Puertorriqueña. Te quedabas en Puerto Rico, te mantenías y ganabas algún dinero”, señaló.

La Liga Puertorriqueña, conocida como “La Liga del Pueblo”, fue fundada en 1984. En la actualidad, existe la Liga de Baloncesto Puertorriqueña (LBP), estrenada en 2018.

En Gurabo, Morales expresa que el cariño recibido ha sido excepcional.

“Es ridículo. Jugué hace más de 20 años y la gente recuerda. Inclusive, en pretemporada, la alcaldesa (Vimarie Peña Dávila) me vio aquí y me decía que me vía jugar (con los Alpinista). Bien bonito”, sentenció.

Leyendas Boricuas del Básquet: Mario “Quijote” Morales

Leyendas Boricuas del Básquet: Mario “Quijote” Morales

Es el segundo mejor anotador en la historia del BSN.

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Mario "Quijote" MoralesBSNMets de GuaynaboGurabo
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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