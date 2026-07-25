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La judoca Francine Echevarría le da la primera plata a Puerto Rico en Santo Domingo 2026

Mientras, Adiel Carrión fue superado por la medalla de bronce en la categoría de -60 kilogramos

25 de julio de 2026 - 4:18 PM

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El puertorriqueño Adiel Carrión cayó ante el dominicano Diego García por la medalla de bronce en la categoría de -60 kilogramos. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Santo Domingo - Francine Echevarría conquistó este sábado la medalla de plata en la categoría de -52 kilogramos del torneo de judo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al caer en la final ante la cubana Dalí Sentmanat, quien definió el combate con un yuko a los 4:26 del Golden Score.

Echevarría aseguró su pase a la final tras vencer a la guatemalteca Lourdes Martínez en los cuartos de final y a la venezolana Leomaris Ruiz en las semifinales.

Es la primera presea de plata de Puerto Rico en estos Juegos. El taekwondo le dio tres bronce en la jornada de hoy, sábado.

Puerto Rico ya tiene asegurada una plata en el polo acuático masculino.

Por su parte, Adiel Carrión se quedó sin la medalla de bronce en la categoría de -60 kilogramos al caer por ippon ante el dominicano Diego García Ramírez.

El boricua acumuló dos shidos en el primer minuto y nueve segundos del combate, antes de que García Ramírez definiera el duelo con un ippon a los 1:26.

Carrión había llegado a la pelea por el tercer lugar luego de perder en los cuartos de final frente al mexicano Moisés Rosado y avanzar por el repechaje, donde recibió un bye.

Una tercera judoca puertorriqueña, Analeanis Collazo, en la categoría de -48 kilogramos, quedó eliminada tras sufrir derrotas en los cuartos de final y en la ronda de repechaje.

Tags
Santo Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del CaribeJudo
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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