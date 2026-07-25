Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
25 de julio de 2026
87°Lluvias aisladas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El taekwondo entrega el tercer bronce a Puerto Rico en Santo Domingo 2026

Luis Gabriel Colón y Arelis Medina conquistaron otra presea en la prueba poomsae mixta de estilo libre

25 de julio de 2026 - 3:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Arelis Medina y Luis Gabriel Colón durante la jornada del sábado. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

Santo Domingo - La pareja boricua integrada por Luis Gabriel Colón y Arelis Medina conquistó este sábado la medalla de bronce en la prueba poomsae mixta de estilo libre en la acción de taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

RELACIONADAS

Los boricuas finalizaron con 8.18 puntos para adjudicarse uno de los dos terceros lugares que otorga la competencia.

Cuba obtuvo el otro bronce con 8.16, mientras que México se llevó la medalla de oro con 8.68 y Guatemala la plata con 8.40.

Fue la segunda vez en el día que Colón y Medina celebraron una posición en el podio, luego de haber conquistado más temprano otro bronce en la prueba individual combinada de poomsae tradicional y estilo libre.

Aunque satisfecho con el resultado, Colón reconoció que aspiraban a luchar por un lugar más alto.

Estamos contentos. No lo podemos negar, vinimos buscando medallas. Obviamente siempre venimos con la mente en el primer lugar, pero todos sabíamos que iba a ser una competencia bien reñida”, expresó el atleta a este medio.

Colón y Medina también consiguieron metales de bronce a nivel individual.
Colón y Medina también consiguieron metales de bronce a nivel individual. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

“Entendíamos que era para haber conseguido una plata, pero son cosas que quedan fuera de nuestras manos. Lo importante es que dimos el 100% y la gente allá afuera lo sabe”, agregó Soto.

“Dentro de lo bueno y lo malo tratamos de dejar lo malo a un lado. Lo importante es que todo lo que teníamos bajo control lo pudimos ejecutar. Al final, la idea es traer medallas, traer buenos resultados y demostrarle a Puerto Rico que, aunque somos una modalidad que no es muy conocida, hay talento”, continuó Colón, de 28 años.

Para Medina, la segunda medalla del día tuvo un significado especial porque ahora suma cinco medallas centroamericanas en su carrera.

Me da hasta sentimiento pensar en eso porque no me lo imaginaba así. Yo he dado mi vida por este deporte. Amo lo que hago. Amo representar a Puerto Rico. Amo enseñar y ser inspiración para los demás y abrirle camino en este deporte que no es muy conocido", manifestó la arecibeña emocionada.

“Para mí es un honor traerle una quinta medalla de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe a Puerto Rico”, concluyó la atleta.

La inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026 fue una fiesta caribeña en el Estadio Olímpico Félix Sanchez, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La delegación boricua estuvo encabezada por la atleta de balonmano y abanderada Nathalys Ceballos.Antes y después del desfile de las naciones, el espectáculo mantuvo un ritmo ininterrumpido con presentaciones musicales, coreografías y un despliegue de luces y drones.
1 / 11 | En imágenes: Puerto Rico hace brillar la monoestrellada en los actos de apertura de Santo Domingo. La inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026 fue una fiesta caribeña en el Estadio Olímpico Félix Sanchez, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media
Tags
Santo Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del CaribeTaekwondo
ACERCA DEL AUTOR
Yolymar de Jesús Pérez
Yolymar de Jesús PérezArrow Icon
La carrera de la yabucoeña Yolymar de Jesús Pérez como periodista inició en los pasillos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, cuando laboró con el medio...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 25 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: