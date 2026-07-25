El taekwondo entrega el tercer bronce a Puerto Rico en Santo Domingo 2026

Santo Domingo - La pareja boricua integrada por Luis Gabriel Colón y Arelis Medina conquistó este sábado la medalla de bronce en la prueba poomsae mixta de estilo libre en la acción de taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Los boricuas finalizaron con 8.18 puntos para adjudicarse uno de los dos terceros lugares que otorga la competencia.

Cuba obtuvo el otro bronce con 8.16, mientras que México se llevó la medalla de oro con 8.68 y Guatemala la plata con 8.40.

Fue la segunda vez en el día que Colón y Medina celebraron una posición en el podio, luego de haber conquistado más temprano otro bronce en la prueba individual combinada de poomsae tradicional y estilo libre.

Aunque satisfecho con el resultado, Colón reconoció que aspiraban a luchar por un lugar más alto.

“Estamos contentos. No lo podemos negar, vinimos buscando medallas. Obviamente siempre venimos con la mente en el primer lugar, pero todos sabíamos que iba a ser una competencia bien reñida”, expresó el atleta a este medio.

PUBLICIDAD

Colón y Medina también consiguieron metales de bronce a nivel individual. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

“Entendíamos que era para haber conseguido una plata, pero son cosas que quedan fuera de nuestras manos. Lo importante es que dimos el 100% y la gente allá afuera lo sabe”, agregó Soto.

“Dentro de lo bueno y lo malo tratamos de dejar lo malo a un lado. Lo importante es que todo lo que teníamos bajo control lo pudimos ejecutar. Al final, la idea es traer medallas, traer buenos resultados y demostrarle a Puerto Rico que, aunque somos una modalidad que no es muy conocida, hay talento”, continuó Colón, de 28 años.

Para Medina, la segunda medalla del día tuvo un significado especial porque ahora suma cinco medallas centroamericanas en su carrera.

”Me da hasta sentimiento pensar en eso porque no me lo imaginaba así. Yo he dado mi vida por este deporte. Amo lo que hago. Amo representar a Puerto Rico. Amo enseñar y ser inspiración para los demás y abrirle camino en este deporte que no es muy conocido", manifestó la arecibeña emocionada.

“Para mí es un honor traerle una quinta medalla de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe a Puerto Rico”, concluyó la atleta.