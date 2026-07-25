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Puerto Rico irá por el bronce en el polo acuático femenino tras derrota ante Colombia

Las puertorriqueñas cayeron en un cerrado partido en las semifinales y el domingo intentarán subir al podio

25 de julio de 2026 - 9:55 AM

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Puerto Rico jugará el domingo por la medalla de bronce en el polo acuático femenino. (Ricardo Rojas)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

Santo Domingo - El Equipo Nacional femenino de polo acuático vio este sábado esfumado su sueño de disputar la medalla de oro luego de caer 13-11 ante Colombia en las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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Las boricuas ahora buscarán subir al podio por la medalla de bronce cuando enfrenten el domingo, a las 12:30 p.m., al perdedor del partido entre México y Cuba, que se medirán más adelante en la jornada, en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte.

Puerto Rico parecía encaminado a la victoria cuando tomó ventaja de 10-7, pero Colombia respondió con una racha de seis goles consecutivos en poco más de cuatro minutos para darle un giro al marcador.

Es bien frustrante... No tenemos palabra”, expresó la capitana Amanda Ortiz a este medio tras el revés.

“Es la experiencia. Yo creo que se impresionaron con la final y las emociones nos ganaron. No es pensar en lo que nos faltó, sino que teníamos que actuar ahí porque no es lo que tenemos o lo que dejamos de tener, sino lo que debemos luchar”, agregó la veterana, de 39 años, luego de una gran pausa al no poder contener las lágrimas.

Jugadores de Puerto Rico y Cuba durante el altercado a la conclusión del partido, donde los boricuas ganaron en los segundos finales.Los ánimos también se caldearon en las gradas.Puerto Rico es el campeón defensor del torneo.
1 / 8 | Trifulca y gol agónico: Puerto Rico elimina a Cuba en polo acuático. Jugadores de Puerto Rico y Cuba durante el altercado a la conclusión del partido, donde los boricuas ganaron en los segundos finales. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media

Acompañadas por el apoyo de decenas de aficionados que no dejaron de corear “¡Colombia, Colombia!”, las cafetaleras igualaron el marcador a 10 y luego asumieron el control definitivo del partido.

Las puertorriqueñas intentaron reaccionar en los minutos finales cuando Perla Román descontó con 1:13 por jugar para acercar a su equipo, 13-11.

El encuentro fue parejo desde el inicio, pues el primer periodo concluyó empatado a 4-4 y el segundo a 5-5. Sin embargo, Puerto Rico recuperó el impulso en el tercer parcial al tomar ventaja de 8-6, luego de abrir el periodo con un penal de Ortiz.

Todavía queda camino, no es lo mismo un cuarto que un tercero. Hay que luchar por todo. Hay que traer una medalla”, concluyó Ortiz.

Por su parte, el equipo masculino disputará este mismo sábado la final del torneo de polo acuático, cuando enfrente también a Colombia desde las 6:30 p.m.

Puerto Rico celebra una dramática victoria en polo acuático

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Los boricuas disputarán la medalla de oro ante Colombia en la final de Santo Domingo 2026.

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Santo Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del CaribePolo acuáticoPuerto Rico
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La carrera de la yabucoeña Yolymar de Jesús Pérez como periodista inició en los pasillos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, cuando laboró con el medio...
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