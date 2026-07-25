Puerto Rico irá por el bronce en el polo acuático femenino tras derrota ante Colombia

Santo Domingo - El Equipo Nacional femenino de polo acuático vio este sábado esfumado su sueño de disputar la medalla de oro luego de caer 13-11 ante Colombia en las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Las boricuas ahora buscarán subir al podio por la medalla de bronce cuando enfrenten el domingo, a las 12:30 p.m., al perdedor del partido entre México y Cuba, que se medirán más adelante en la jornada, en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte.

Puerto Rico parecía encaminado a la victoria cuando tomó ventaja de 10-7, pero Colombia respondió con una racha de seis goles consecutivos en poco más de cuatro minutos para darle un giro al marcador.

“Es bien frustrante... No tenemos palabra”, expresó la capitana Amanda Ortiz a este medio tras el revés.

“Es la experiencia. Yo creo que se impresionaron con la final y las emociones nos ganaron. No es pensar en lo que nos faltó, sino que teníamos que actuar ahí porque no es lo que tenemos o lo que dejamos de tener, sino lo que debemos luchar”, agregó la veterana, de 39 años, luego de una gran pausa al no poder contener las lágrimas.

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1 / 8 | Trifulca y gol agónico: Puerto Rico elimina a Cuba en polo acuático. Jugadores de Puerto Rico y Cuba durante el altercado a la conclusión del partido, donde los boricuas ganaron en los segundos finales. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media 1 / 8 Trifulca y gol agónico: Puerto Rico elimina a Cuba en polo acuático Jugadores de Puerto Rico y Cuba durante el altercado a la conclusión del partido, donde los boricuas ganaron en los segundos finales. Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media Compartir

Acompañadas por el apoyo de decenas de aficionados que no dejaron de corear “¡Colombia, Colombia!”, las cafetaleras igualaron el marcador a 10 y luego asumieron el control definitivo del partido.

Las puertorriqueñas intentaron reaccionar en los minutos finales cuando Perla Román descontó con 1:13 por jugar para acercar a su equipo, 13-11.

El encuentro fue parejo desde el inicio, pues el primer periodo concluyó empatado a 4-4 y el segundo a 5-5. Sin embargo, Puerto Rico recuperó el impulso en el tercer parcial al tomar ventaja de 8-6, luego de abrir el periodo con un penal de Ortiz.

“Todavía queda camino, no es lo mismo un cuarto que un tercero. Hay que luchar por todo. Hay que traer una medalla”, concluyó Ortiz.

Por su parte, el equipo masculino disputará este mismo sábado la final del torneo de polo acuático, cuando enfrente también a Colombia desde las 6:30 p.m.