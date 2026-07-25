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Pescadores del Plata y Azucareros disputarán el título del Béisbol Doble A

La serie por el campeonato nacional comenzará el 14 de agosto

25 de julio de 2026 - 10:38 AM

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Comerío puso fin a una espera de 23 años sin disputar una serie final. (Béisbol Doble A)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El escenario quedó listo para la Serie Final 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

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Los Pescadores del Plata de Comerío y los Azucareros de Yabucoa sellaron este viernes su clasificación al imponerse en seis juegos en sus respectivas series semifinales.

Ambas novenas se enfrentarán por el campeonato de Puerto Rico desde el 14 de agosto, en una serie pautada a un máximo de siete encuentros.

En el estadio Mariano “Niní” Meaux, los estelares zurdos Héctor Hernández y Luis Leroy Cruz se combinaron para conducir a Comerío a una victoria 8-2 sobre los Mulos, poniendo fin a las aspiraciones de Juncos de conquistar un segundo título consecutivo.

Hernández, quien se mantiene invicto con marca de 9-0 en la postemporada y 12-1 este año, trabajó seis entradas en las que permitió tres hits y una carrera, además de ponchar a siete bateadores para apuntarse la victoria.

Cruz completó la labor con tres entradas de relevo, en las que ponchó a tres y se acreditó el salvamento.

A la ofensiva, José Ortiz encabezó el ataque con tres carreras impulsadas, mientras Yadiel Rivera y Pedro Crespo anotaron dos veces cada uno.

La derrota fue para el zurdo Luis Cintrón, quien permitió dos carreras en cinco entradas.

Comerío puso fin a una espera de 23 años sin disputar una serie final. La última ocasión fue en 2003, temporada en la que conquistó el primer campeonato nacional de su historia.

En la otra semifinal, los Azucareros blanquearon 3-0 a los Gigantes en el estadio Roberto Clemente Walker, gracias a una dominante actuación del derecho Cristian González y del relevista juvenil Joan Román.

El encuentro permaneció sin anotaciones hasta la parte alta de la novena entrada, cuando Yabucoa fabricó sus tres carreras luego de dos outs.

Con dos retirados, Josnel Ortiz conectó sencillo y el dirigente de Carolina, Juan Mangual, llamó al relevista Héctor Quiñones para sustituir al zurdo Gerald Barrios. Quiñones golpeó al primer bateador que enfrentó y, posteriormente, Ortiz se robó la tercera base.

Acto seguido, Alexis Rodríguez Sepúlveda conectó un hit dentro del cuadro para impulsar la primera carrera del desafío. Luego, Christian Vázquez disparó un doblete productor de dos anotaciones para asegurar la clasificación de los Azucareros.

Román se apuntó la victoria con 1.2 entradas en blanco, sin permitir hits y con dos ponches. González lanzó 7.1 episodios, permitió cinco imparables, ponchó a seis y salió sin decisión.

La derrota fue para Gerald Barrios, quien permitió una carrera, concedió cinco hits y ponchó a ocho bateadores.

Para Yabucoa, esta será su segunda aparición en una Serie Final en los últimos tres años. En 2024, los Azucareros fueron subcampeones al caer ante los Titanes de Florida.

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