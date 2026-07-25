Puerto Rico suma segunda presea de bronce en taekwondo en Santo Domingo

Santo Domingo - El boricua Luis Gabriel Colón consiguió este sábado la medalla de bronce en la prueba combinada de poomsae tradicional y estilo libre del taekwondo masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, para darle a Puerto Rico su segunda presea en la justa regional.

Colón acumuló 8.16 puntos en su presentación para asegurar el tercer lugar del podio. El mexicano William Arroyo se llevó la medalla de oro con 8.82, mientras que el costarricense Víctor Antillano obtuvo la plata con 8.18.

La presea representó un logro especial para el atleta arecibeño, ya que se convirtió en su primera medalla en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de haber conquistado tres preseas panamericanas.

“Para mí significa mucho. El poomsae lamentablemente no está en los Juegos Olímpicos, así que solamente tenemos Centroamericanos y Panamericanos. Gracias a Dios ya había cumplido con ese sueño panamericano, pero los Centroamericanos son distintos. Yo crecí viendo Mayagüez 2010, siendo fanático de los Golden Boys (en gimnasia), de Picky Soto (voleibol) y toda esa gente. Saber que puedo estar en un escenario donde ellos dejaron un legado y dejar el mío me llena de mucho orgullo”, expresó Colón tras lograr la medalla de bronce.

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Al igual que para su compañera Arelis Medina, quien antes había conquistado la primera medalla de Puerto Rico en estos Juegos -también de bronce-, la jornada presentó un reto inesperado para Colón. Ambos se enteraron esta misma mañana de la competencia que también disputarían la modalidad individual de estilo libre.

”Desde un inicio nos habían mencionado que el método de competencia iba a ser uno, y esta mañana nos enteramos que iba a ser distinto. Las preseas aumentaron, pero entonces había presión porque quizás no nos preparamos exactamente para lo que estuvimos haciendo esta mañana. Igual confiamos en nosotros, en nuestro talento y en el trabajo. Hicimos unos ajustes en los últimos minutos y las cosas salieron bien", explicó el atleta, de 28 años.

“Sabemos que hubiera sido distinto el resultado de haber tenido el tiempo y la preparación correcta para este individual, pero hicimos el trabajo que había que hacer”, agregó.