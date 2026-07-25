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Puerto Rico suma segunda presea de bronce en taekwondo en Santo Domingo

Luis Gabriel Colón también subirá al podio en estos juegos Centroamericanos y del Caribe

25 de julio de 2026 - 12:38 PM

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Luis Gabriel Colón le dio a la delegación puertorriqueña su segunda medalla de bronce en Santo Domingo 2026. (Suministrada)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

Santo Domingo - El boricua Luis Gabriel Colón consiguió este sábado la medalla de bronce en la prueba combinada de poomsae tradicional y estilo libre del taekwondo masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, para darle a Puerto Rico su segunda presea en la justa regional.

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Colón acumuló 8.16 puntos en su presentación para asegurar el tercer lugar del podio. El mexicano William Arroyo se llevó la medalla de oro con 8.82, mientras que el costarricense Víctor Antillano obtuvo la plata con 8.18.

La presea representó un logro especial para el atleta arecibeño, ya que se convirtió en su primera medalla en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de haber conquistado tres preseas panamericanas.

“Para mí significa mucho. El poomsae lamentablemente no está en los Juegos Olímpicos, así que solamente tenemos Centroamericanos y Panamericanos. Gracias a Dios ya había cumplido con ese sueño panamericano, pero los Centroamericanos son distintos. Yo crecí viendo Mayagüez 2010, siendo fanático de los Golden Boys (en gimnasia), de Picky Soto (voleibol) y toda esa gente. Saber que puedo estar en un escenario donde ellos dejaron un legado y dejar el mío me llena de mucho orgullo”, expresó Colón tras lograr la medalla de bronce.

La inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026 fue una fiesta caribeña en el Estadio Olímpico Félix Sanchez, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La delegación boricua estuvo encabezada por la atleta de balonmano y abanderada Nathalys Ceballos.Antes y después del desfile de las naciones, el espectáculo mantuvo un ritmo ininterrumpido con presentaciones musicales, coreografías y un despliegue de luces y drones.
1 / 11 | En imágenes: Puerto Rico hace brillar la monoestrellada en los actos de apertura de Santo Domingo. La inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026 fue una fiesta caribeña en el Estadio Olímpico Félix Sanchez, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media

Al igual que para su compañera Arelis Medina, quien antes había conquistado la primera medalla de Puerto Rico en estos Juegos -también de bronce-, la jornada presentó un reto inesperado para Colón. Ambos se enteraron esta misma mañana de la competencia que también disputarían la modalidad individual de estilo libre.

”Desde un inicio nos habían mencionado que el método de competencia iba a ser uno, y esta mañana nos enteramos que iba a ser distinto. Las preseas aumentaron, pero entonces había presión porque quizás no nos preparamos exactamente para lo que estuvimos haciendo esta mañana. Igual confiamos en nosotros, en nuestro talento y en el trabajo. Hicimos unos ajustes en los últimos minutos y las cosas salieron bien", explicó el atleta, de 28 años.

“Sabemos que hubiera sido distinto el resultado de haber tenido el tiempo y la preparación correcta para este individual, pero hicimos el trabajo que había que hacer”, agregó.

Más adelante en el día, Colón y Medina volverán al tatami para competir juntos en la prueba de parejas de estilo libre.

Tags
Santo Domingo 2026TaekwondoJuegos Centroamericanos y del Caribe
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