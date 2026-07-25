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¡Llegó la primera medalla! Arelis Medina logra el bronce para Puerto Rico en taekwondo

La atleta arecibeña sumó su cuarta presea centroamericana en su carrera

25 de julio de 2026 - 11:42 AM

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Arelis Medina (Ramon "Tonito" Zayas)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

Santo Domingo - La arecibeña Arelis Medina le dio este sábado a Puerto Rico su primera medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar el bronce en la prueba combinada de poomsae tradicional y estilo libre del taekwondo.

Medina acumuló 7.94 puntos tras la suma de ambas rutinas. El oro quedó en manos de la guatemalteca María Higuerón, número uno del mundo en estilo libre, con 8.53, mientras que la plata fue para la mexicana Lee Seo, con 8.39.

El resultado también representó la cuarta medalla centroamericana en la carrera de la veterana atleta.

“Estoy agradecida con Dios de dar nuevamente la primera medalla para Puerto Rico. Para mí es un honor representar a mi isla. Esto es lo que yo amo. Esta es mi pasión y estoy bien contenta”, expresó Medina a este medio tras conocer los resultados.

La boricua reveló que tuvo que adaptarse a un cambio inesperado en el formato de competencia apenas horas antes de salir al puso de combate.

“Nosotros íbamos a hacer la categoría individual tradicional y pareja freestyle. Pero justo hoy, el día de la competencia, me entero que era individual tradicional, individual freestyle y pareja freestyle. Yo no tenía rutina de individual freestyle, así que tuve que improvisar. En un momento me entró un poco de ansiedad, pero dije: ‘Ya yo estoy aquí, tengo que actuar. No me puedo quedar con los brazos cruzados’. Gracias a Dios todo salió bastante bien", contó la boricua.

En el poomsae, los atletas realizan secuencias de ataques y defensas que simulan un combate frente a un oponente imaginario.

Para Medina, la presea tiene un valor especial por todo el esfuerzo que implica mantenerse en este deporte.

“Esto es otra medalla para el currículum. Es sumamente importante para mí por el sacrificio que uno hace, el dinero que uno gasta para estar en estos lugares. Espero que tengamos más auspiciadores para seguir haciendo lo que yo amo y representar a Puerto Rico, a mi isla”, manifestó Medina.

La arecibeña, además, destacó el nivel de la competencia regional.

“La competencia es superbuena porque aquí hay medallistas mundiales. El nivel es de lo mejor de lo mejor”, sostuvo.

Medina volverá al tatami para competir junto al puertorriqueño Luis Colón en la prueba de parejas de estilo libre.

Tags
Santo Domingo 2026Taekwondo
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