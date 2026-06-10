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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vaqueros aplastan unos Capitanes sin seis jugadores en uniforme

Arecibo cayó por quinta vez consecutiva desde la partida del importado austaliano Jack McVeigh

10 de junio de 2026 - 10:23 PM

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Jassel Pérez se apresta a donquear el balón contra los Capitanes de Arecibo. (BSN)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Bayamón - Jassel Pérez anotó 19 de sus 23 puntos en la primera mitad y los Vaqueros aplastaron el martes, 105-63, a los alicaídos Capitanes de Arecibo en el Coliseo Rubén Rodríguez.

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Para los Capitanes fue la quinta derrota consecutiva, segundos en la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con 14-10. El quinteto de la Villa del Capitán Correa no gana desde la partida del importado australiano Jack McVeigh.

En la Ciudad del Chicharrón, el conjunto del dirigente Juan Cardona se presentó sin los servicios del refuerzo Derrick Walton Jr. Tampoco jugaron Javier Pinzón, Justin Reyes, Emmanuel Andújar y Juan Pablo Piñeiro.

El escolta Alfonso Plummer, aún si debutar en 2026, estaba al lado del banquillo de los Capitanes.

Pérez atinó 12 tantos y los Vaqueros ganaron el primer parcial 27-20. Bayamón se llevó la primera mitad 46-33.

Los locales dejaron en nueve tantos a los visitante en el tercer cuarto y se alejaron en la pizarra hasta por 34 puntos. La mayor ventaja fue de 48.

Stephen Thompson Jr. atinó 22 unidades, Jae Crowder tuvo 11 tantos y Javier Mojica coló 10.

El centro Damian Jones debutó por los Vaqueros con 11 puntos.

Bayamón mejoró a 18-10, batallando por el primer lugar de la Conferencia A con los Criollos de Caguas (16-9)

Por los Capitanes, Malachi Smith fue le mejor con 17 puntos, seguido porJonathan Zao con 11.

En Quebradillas, los Piratas acabaron con la racha de tres victorias de los Leones de Ponce al superarlos 90-84 en el Coliseo Raymond Dalmau.

Tags
Vaqueros de BayamónCapitanes de AreciboBSN
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Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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