Vaqueros aplastan unos Capitanes sin seis jugadores en uniforme

Bayamón - Jassel Pérez anotó 19 de sus 23 puntos en la primera mitad y los Vaqueros aplastaron el martes, 105-63, a los alicaídos Capitanes de Arecibo en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Para los Capitanes fue la quinta derrota consecutiva, segundos en la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con 14-10. El quinteto de la Villa del Capitán Correa no gana desde la partida del importado australiano Jack McVeigh.

En la Ciudad del Chicharrón, el conjunto del dirigente Juan Cardona se presentó sin los servicios del refuerzo Derrick Walton Jr. Tampoco jugaron Javier Pinzón, Justin Reyes, Emmanuel Andújar y Juan Pablo Piñeiro.

El escolta Alfonso Plummer, aún si debutar en 2026, estaba al lado del banquillo de los Capitanes.

Pérez atinó 12 tantos y los Vaqueros ganaron el primer parcial 27-20. Bayamón se llevó la primera mitad 46-33.

PUBLICIDAD

Los locales dejaron en nueve tantos a los visitante en el tercer cuarto y se alejaron en la pizarra hasta por 34 puntos. La mayor ventaja fue de 48.

Stephen Thompson Jr. atinó 22 unidades, Jae Crowder tuvo 11 tantos y Javier Mojica coló 10.

El centro Damian Jones debutó por los Vaqueros con 11 puntos.

Bayamón mejoró a 18-10, batallando por el primer lugar de la Conferencia A con los Criollos de Caguas (16-9)

Por los Capitanes, Malachi Smith fue le mejor con 17 puntos, seguido porJonathan Zao con 11.