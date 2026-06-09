Los jugadores refuerzos acaparan las principales estadísticas del torneo 2026 del BSN

( BSN / José Santana )

Los jugadores importados dominan los principales renglones estadísticos de la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

De paso, en el departamento de puntos, los mejores siete anotadores son importados.

El primer nativo es el armador de los Atléticos de San Germán, André Curbelo, quien también figura entre los líderes en rebotes y asistencias, convirtiéndose en sólido candidato al premio de Más Valioso.

Jaylen Nowell, de los Gigantes de Carolina-Canóvanas, lidera el renglón de anotaciones con 561 puntos en 25 compromisos para una media de 22.4 por cotejo.

Emmanuel Mudiay, de los Piratas de Quebradillas, marcha segundo con 520 puntos (19.2) y Travis Trice, de los Criollos de Caguas, en el tercer encasillado con 483 tantos (19.3).

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Su compañero Moses Brown ocupa el cuarto lugar con 454 puntos (18.9), seguido de Nick Perkins, de los Atléticos, con 452 (16.7).

Rigoberto Mendoza, de los Santeros de Aguada, figura sexto con 441 puntos (17.6) y Montrezl Harrell, de los Atléticos, sépitmo con 439 (16.8).

Curbelo totaliza 439 puntos para un promedio de 16.1.

Harrell, líder en rebotes

Montrezl Harrell, de los Atléticos. (Suministrada / BSN)

En el renglón de rebotes, Harrell marcha primero con 264 en 26 desafíos para una media de 10.1 por cotejo.

Brown le sigue de cerca con 256 (10.6) y Devin Williams, de los Mets de Guaynabo, ocupa el tercer lugar con 221 (9.2)

El cubano Ysmael Romero, de los Mets, es el cuarto mejor con 210 (9.1) y Curbelo completa los mejores cinco con 176 (6.5).

Trice en asistencias

Travis Trice, de los Criollos. (BSN / José Santana)

En el departamento de asistencias, Trice es el líder con 243 en 25 partidos para un promedio de 9.2 por partido.

Curbelo marcha segundo con 186 asistencias (6.8) y Gary Browne, de los Vaqueros de Bayamón, tercero con 184 (7.6)