¡Primera de oro! La Selección masculina de polo acuático revalida el título Centroamericano y del Caribe

Santo Domingo - Puerto Rico conquistó este sábado su primera medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar el sábado a Colombia, 16-12, en la final del torneo masculino de polo acuático, una victoria que además permitió a la selección nacional revalidar el título obtenido hace tres años en San Salvador.

El triunfo tuvo un significado adicional para el conjunto boricua, que tomó desquite de la derrota sufrida precisamente ante los colombianos en la final del torneo clasificatorio rumbo a Santo Domingo 2026.

La presea dorada también elevó el total de medallas de la delegación puertorriqueña, que más temprano había sumado tres bronces en taekwondo y una plata en judo durante la primera jornada oficial de competencias.

Con la victoria, Puerto Rico defendió con éxito la corona centroamericana conquistada en San Salvador 2023 y entregó a la delegación su primer campeonato en la presente edición de los Juegos.

El equipo nacional confirmó así el dominio mostrado desde el inicio del torneo, luego de una fase preliminar en la que se mantuvo invicto y de superar los distintos retos para regresar al partido por el oro.

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El triunfo también tuvo sabor a revancha. Colombia había frustrado las aspiraciones boricuas meses atrás al imponerse en la final del clasificatorio para Santo Domingo 2026. Esta vez, sobre el escenario más importante del ciclo regional, Puerto Rico cambió la historia y recuperó la supremacía.

Mientras tanto, el programa de polo acuático aún tiene otra oportunidad de subir al podio. La selección femenina disputará este domingo la medalla de bronce frente a Cuba, desde las 12:30 p.m., luego de caer por estrecho margen ante Colombia en las semifinales.

1 / 8 | Trifulca y gol agónico: Puerto Rico elimina a Cuba en polo acuático. Jugadores de Puerto Rico y Cuba durante el altercado a la conclusión del partido, donde los boricuas ganaron en los segundos finales. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media 1 / 8 Trifulca y gol agónico: Puerto Rico elimina a Cuba en polo acuático Jugadores de Puerto Rico y Cuba durante el altercado a la conclusión del partido, donde los boricuas ganaron en los segundos finales. Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media Compartir