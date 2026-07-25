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¡Primera de oro! La Selección masculina de polo acuático revalida el título Centroamericano y del Caribe

Los boricuas superaron a Colombia para darle a Puerto Rico su primera presea dorada en Santo Domingo 2026

25 de julio de 2026 - 7:43 PM

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La selección masculina de polo acuático suma dos medallas de oro consecutivas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, Polo Acuático (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Santo Domingo - Puerto Rico conquistó este sábado su primera medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar el sábado a Colombia, 16-12, en la final del torneo masculino de polo acuático, una victoria que además permitió a la selección nacional revalidar el título obtenido hace tres años en San Salvador.

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El triunfo tuvo un significado adicional para el conjunto boricua, que tomó desquite de la derrota sufrida precisamente ante los colombianos en la final del torneo clasificatorio rumbo a Santo Domingo 2026.

La presea dorada también elevó el total de medallas de la delegación puertorriqueña, que más temprano había sumado tres bronces en taekwondo y una plata en judo durante la primera jornada oficial de competencias.

Con la victoria, Puerto Rico defendió con éxito la corona centroamericana conquistada en San Salvador 2023 y entregó a la delegación su primer campeonato en la presente edición de los Juegos.

El equipo nacional confirmó así el dominio mostrado desde el inicio del torneo, luego de una fase preliminar en la que se mantuvo invicto y de superar los distintos retos para regresar al partido por el oro.

El triunfo también tuvo sabor a revancha. Colombia había frustrado las aspiraciones boricuas meses atrás al imponerse en la final del clasificatorio para Santo Domingo 2026. Esta vez, sobre el escenario más importante del ciclo regional, Puerto Rico cambió la historia y recuperó la supremacía.

Mientras tanto, el programa de polo acuático aún tiene otra oportunidad de subir al podio. La selección femenina disputará este domingo la medalla de bronce frente a Cuba, desde las 12:30 p.m., luego de caer por estrecho margen ante Colombia en las semifinales.

Jugadores de Puerto Rico y Cuba durante el altercado a la conclusión del partido, donde los boricuas ganaron en los segundos finales.Los ánimos también se caldearon en las gradas.Puerto Rico es el campeón defensor del torneo.
1 / 8 | Trifulca y gol agónico: Puerto Rico elimina a Cuba en polo acuático. Jugadores de Puerto Rico y Cuba durante el altercado a la conclusión del partido, donde los boricuas ganaron en los segundos finales. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media


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Santo Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del CaribePolo acuático
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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