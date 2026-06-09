Jassel Pérez: el “Rey del Pop” ya baila con los Vaqueros de Bayamón

Gurabo - Jassel Pérez sentenció el partido contra los Mets de Guaynabo con un triple cuando restaban 38 segundos y, de inmediato, el tabloncillo del Coliseo Fernando “Rube” Hernández se convirtió en una pista de baile.

El escolta dominicano celebró la cesta lanzando una patada con la pierna derecha y luego se paró en puntas para imitar los icónicos movimientos de Michael Jackson, desatando la alegría en el banco de los Vaqueros de Bayamón.

No es la primera vez que Pérez muestra este baile en Puerto Rico. También lo sacó a relucir durante el partido de fogueo entre República Dominicana y Puerto Rico en el Coliseo Roberto Clemente, previo al AmeriCup 2025.

Su peculiar celebración, inspirada en el fallecido Rey del Pop, le ha valido precisamente ese apodo.

“Ya eso viene conmigo”, dijo Pérez, de 24 años, al explicar el origen de su baile, popularizado durante su paso por la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) de República Dominicana, donde ha conquistado múltiples campeonatos.

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“Lo hice en la liga dominicana en unas semifinales. Ya me he quedado con eso. A la gente le gusta y a mí también. Me gusta Michael Jackson. Aunque no sepa inglés, me gustan sus bailes. (Aquí) lo traje a pasear. Soy muy loco y creativo. Lo que me salga”, agregó.

Pérez es la nueva bujía ofensiva de los máximos campeones del Baloncesto Superior Nacional (BSN), que buscan defender el título conquistado en 2025.

En su debut con Bayamón, el pasado miércoles en Canóvanas, anotó 20 puntos en la derrota en tiempo extra frente a los Gigantes, aunque salió del partido por acumulación de faltas.

El pasado sábado contra los Mets, volvió a lucir esta vez con 29 unidades para el triunfo en la carretera.

Su capacidad anotadora recuerda a la de su compatriota Chris Duarte, quien reforzó a los Vaqueros en 2025 camino al campeonato, fue finalista al premio de Jugador Más Valioso e integró el Equipo Ideal del torneo.

“Ante de venir hablé con él para saber qué le parecía. Realmente, me dijo que viniera a romper, a demostrar mi talento. Creo que está muy orgulloso de mí” comentó.

Ambos también coincidieron este año en la Liga ACB de España. Duarte militó con el Unicaja Málaga, mientras Pérez jugó para el Granada, donde promedió 11.3 puntos, 3.8 rebotes y 1.8 asistencias en 23 partidos.

“España es la segunda mejor liga del mundo. Se aprende cada día más sistema, jugar sin el balón y cosas como esas. Es una liga muy diferente, en defensa, en todo”, indicó.

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El Granada terminó último en el torneo y descendió a la segunda división, por lo que Pérez pasó de un equipo sotanero en Europa a un quinteto favorito al campeonato en Puerto Rico.

“Me he sentido muy bien con mis compañeros, el cuerpo técnico y los fanáticos, que nos dan un gran apoyo. Eso es muy importante. Me siento como en casa y con mucha confianza. Me dijeron que jugara como realmente juego y me han dado toda la libertad”, apuntó Pérez.

“Esta es una gran liga. Si no la mejor, de las mejores de Latinoamérica. Es un gran evento donde compiten muchos jugadores de selecciones de algunos países. Uno puede demostrar el talento que uno tiene”, resaltó.