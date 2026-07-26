Puerto Rico se queda con la presea de plata en tiro con escopeta por equipos

Santo Domingo - El equipo masculino de Puerto Rico conquistó este domingo la medalla de plata en la prueba por equipos de skeet de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras acumular 338 platos derribados.

El trío boricua, integrado por Luis “Tuto” Bermúdez, Miguel Pizarro Latorre y Jesús Medero Gierbolini, registró parciales de 134 en la primera serie, 134 en la segunda y 70 en la tercera para asegurar el segundo lugar del podio.

Guatemala se adjudicó la medalla de oro con 344 platos, para establecer un nuevo récord para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El bronce fue para Guadalupe, que finalizó con 337.