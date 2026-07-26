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Puerto Rico se queda con la presea de plata en tiro con escopeta por equipos

Luis “Tuto” Bermúdez, Miguel Pizarro Latorre y Jesús Medero Gierbolini terminaron segundos en la competencia de Santo Domingo 2026

26 de julio de 2026 - 5:58 PM

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Luis “Tuto” Bermúdez integró, junto a Miguel Pizarro Latorre y Jesús Medero Gierbolini, el equipo de Puerto Rico. (Suministrada)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Santo Domingo - El equipo masculino de Puerto Rico conquistó este domingo la medalla de plata en la prueba por equipos de skeet de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras acumular 338 platos derribados.

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El trío boricua, integrado por Luis “Tuto” Bermúdez, Miguel Pizarro Latorre y Jesús Medero Gierbolini, registró parciales de 134 en la primera serie, 134 en la segunda y 70 en la tercera para asegurar el segundo lugar del podio.

Guatemala se adjudicó la medalla de oro con 344 platos, para establecer un nuevo récord para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El bronce fue para Guadalupe, que finalizó con 337.

En las competencias individuales, Paola Bermúdez Latorre concluyó quinta en la final femenina con 12 platos. Mientras, en la rama masculina, Pizarro Latorre también terminó en la quinta posición con 19 platos y Bermúdez ocupó el séptimo puesto con ocho.

Tags
Santo Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del Caribe
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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