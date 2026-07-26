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Puerto Rico vence a Cuba en su debut del voleibol masculino en Santo Domingo 2026

El sexteto boricua supera al campeón defensor en cuatro parciales y comienza con el pie derecho su camino en la justa regional

26 de julio de 2026 - 12:17 PM

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El líbero y capitán, Arnel Cabrera, derrochó energía durante la victoria de Puerto Rico sobre Cuba en el inicio del torneo de voleibol de cancha de Santo Domingo 2026. (Cortesía/Norceca)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Santo Domingo - Puerto Rico (1-0) derrotó el sábado al campeón defensor Cuba por 32-30, 25-22, 14-25 y 25-23 en la jornada inaugural del voleibol masculino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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Puerto Rico enfrentará el domingo a las 6:00 p.m. a Venezuela (1-0) en la segunda jornada del Grupo A. Los venezolanos vencieron 3-0 a Guatemala el sábado.

La Selección Nacional abrió ante Cuba con Kevin Rodríguez como acomodador; Jair Santiago, como opuesto; Klistan Lawrence y Pelegrín Vargas hijo, como esquinas; Ismael Alomar y Eliel Salvá, como centrales; y Arnel Cabrera, como líbero.

Cuba no contó con su estrella mundial, el central Roberlandy Simón.

Por otro lado, en el voleibol de playa, ambas duplas de Puerto Rico comenzaron la jornada del sábado con victorias en sus respectivas ramas y este domingo regresarán a la cancha para continuar la acción de la fase de grupos.

Las palabras del capitán de la Selección Nacional de cancha, el líbero (Arnel) Cabrera, parecieron una premonición antes de que el balón comenzara a volar en el Domo de Santo Domingo.

“Estábamos preparados mentalmente para esto… supimos ejecutar en los momentos clave”, dijo con la serenidad de quien sabe que su equipo está listo para grandes retos.

Las estadísticas favorecieron a Cuba en varios fundamentos: los caribeños superaron a Puerto Rico en ataques (52-43), bloqueos (15-10) y servicios directos (6-5).

Sin embargo, los 38 errores no forzados del conjunto cubano resultaron demasiado costosos ante un Puerto Rico que jugó con disciplina, concedió 27 puntos por esa vía y aprovechó cada momento crítico con madurez competitiva.

En la ofensiva boricua, Lawrence lideró con 16 puntos, seguido por el opuesto Santiago y el esquina Vargas, ambos con 14 unidades.

Tras el triunfo, Cabrera destacó no solo la preparación del equipo, sino también el impulso emocional que recibió de la afición boricua presente en el coliseo.

“La fanaticada de Puerto Rico nos ayudó un montón a inspirarnos y representar al país como se debe… tratamos de que cada rival juegue a nuestra manera y hoy nos funcionó”, apuntó.

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VoleibolJuegos Centroamericanos y del CaribeSanto Domingo 2026Selección Nacional de Voleibol masculinoCuba
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