Corea del Sur remonta para superar 2-1 a República Checa en el Mundial

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Guadalajara - Hwang In-beom marcó un gol y prodigó una asistencia para el otro, con lo que Corea del Sur remontó y venció el jueves 2-1 a República Checa en el segundo partido del Mundial.

Tras una primera parte deslucida en la que ambos equipos fueron abucheados al abandonar el terreno de juego, República Checa se adelantó a los 59 minutos con un cabezazo del capitán Ladislav Krejci tras un largo saque de banda que puso el esférico en los límites del área chica.

Corea del Sur empató a los 67, cuando Hwang anotó tras amagar un disparo con una hábil gambeta para deshacerse de dos jugadores checos. Posteriormente, centró desde la banda derecha para el gol decisivo de Oh Hyeon-gyu a los 80 en un partido disputado con cientos de asientos vacíos en el estadio de Guadalajara.

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La selección surcoreana celebró con sus seguidores detrás de una de las porterías tras el pitazo final. Los jugadores posaron luego para una foto con los hinchas.

“Era nuestro primer partido, muy difícil”, dijo el técnico Hong Myung-bo. “El triunfo en sí mismo me alegra, pero lo que es incluso más positivo es que nuestros chicos ganaron por no rendirse. Sé que éramos más que capaces de ganar, así que cuando el partido estaba 1-1, les dije a los muchachos que jugaran como saben”.

En el otro partido del Grupo A disputado el jueves, México, coanfitrión del torneo, derrotó a Sudáfrica por 2-0 en el encuentro inaugural del torneo en Ciudad de México. México y Corea del Sur se medirán el jueves en Guadalajara.