Carlos Cortés dispara dos bambinazos y remolca cuatro carreras en la victoria de los Athletics ante Texas

ARLINGTON, Texas - El puertorriqueño Carlos Cortés conectó dos jonrones, incluido uno de los tres que los Athletics le pegaron al abridor de Texas Nathan Eovaldi en los primeros siete lanzamientos del juego, y vencieron el viernes por la noche por 8-1 a los Rangers.

El batazo de Cortés en la primera entrada quedó entre los jonrones al primer lanzamiento conectados por el primer bate Nick Kurtz y Tyler Soderstrom.

Cortés añadió un jonrón de tres carreras en la quinta, también ante Eovaldi, y Zack Gelof aportó un jonrón de dos carreras en la novena frente a Cal Quantrill.

En la campaña. Cortés batea para .339 con cuatro jonrones y 11 remolcadas en 56 turnos. Tiene OPS de 1.028.

El dominicano Luis Severino (1-2) permitió una carrera con seis hits en 6.2 entradas en el primer juego de una serie de tres entre equipos que compartían el liderato del Oeste de la Liga Americana al llegar al viernes.

PUBLICIDAD

El doble con regla de terreno de Josh Jung en la cuarta entrada impulsó a Corey Seager para la carrera de Texas.

Eovaldi (2-4) permitió seis carreras en seis entradas.