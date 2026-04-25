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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Carlos Cortés dispara dos bambinazos y remolca cuatro carreras en la victoria de los Athletics ante Texas

El jardinero puertorriqueño batea para .339 en la campaña

25 de abril de 2026 - 10:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Cortés recorre las bases luego de pegar un jonrón solitario en la primera entrada ante Nathan Eovaldi. (Julio Cortez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

ARLINGTON, Texas - El puertorriqueño Carlos Cortés conectó dos jonrones, incluido uno de los tres que los Athletics le pegaron al abridor de Texas Nathan Eovaldi en los primeros siete lanzamientos del juego, y vencieron el viernes por la noche por 8-1 a los Rangers.

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El batazo de Cortés en la primera entrada quedó entre los jonrones al primer lanzamiento conectados por el primer bate Nick Kurtz y Tyler Soderstrom.

Cortés añadió un jonrón de tres carreras en la quinta, también ante Eovaldi, y Zack Gelof aportó un jonrón de dos carreras en la novena frente a Cal Quantrill.

En la campaña. Cortés batea para .339 con cuatro jonrones y 11 remolcadas en 56 turnos. Tiene OPS de 1.028.

El dominicano Luis Severino (1-2) permitió una carrera con seis hits en 6.2 entradas en el primer juego de una serie de tres entre equipos que compartían el liderato del Oeste de la Liga Americana al llegar al viernes.

El doble con regla de terreno de Josh Jung en la cuarta entrada impulsó a Corey Seager para la carrera de Texas.

Eovaldi (2-4) permitió seis carreras en seis entradas.

Cortés, quien debutó en las Grandes Ligas el julio pasado a los 28 años, también conectó dos jonrones contra Cincinnati el 12 de septiembre de la temporada pasada.

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Athletics de OaklandGrandes LigasMLB
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