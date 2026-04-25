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LeBron James rescata a los Lakers y los pone a un paso de la barrida ante los Rockets

Mientras, los Spurs vencieron a los Trail Blazers sin Victor Wembanyama para tomar ventaja 2-1

25 de abril de 2026 - 9:13 AM

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LeBron James marcó 29 puntos en el tercer juego de la serie ante Houston. (Michael Wyke)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Houston - LeBron James anotó 29 puntos, incluido un triple para empatar con 13 segundos restantes en el tiempo reglamentario, Marcus Smart sumó ocho unidades en la prórroga y los Lakers de Los Ángeles aprovecharon que los Rockets de Houston no contaron con Kevin Durant para imponerse 112-108 la noche del viernes y tomar ventaja de 3-0 en la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste.

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Los Lakers remontaron una desventaja de seis tantos con menos de 30 segundos por jugar y pueden barrer la serie el domingo por la noche en Houston.

El equipo de Los Ángeles abrió la prórroga con una racha de 6-2, destacada por un triple de Smart para tomar ventaja de 107-103. Alperen Sengun encestó para Houston antes de que Smart anotara dos tiros libres para ampliar la ventaja a 109-105 con 52 segundos restantes.

Smart encestó dos tiros libres con 35.5 segundos por jugar para poner el marcador 111-105. Reed Sheppard anotó un triple para acercar a Houston a tres con menos de 30 segundos restantes en la prórroga, pero Smart encestó uno de dos tiros libres para estirar la ventaja a 112-108.

Smart añadió 21 puntos y 10 asistencias, y Rui Hachimura aportó 22 unidades para los Lakers.

Incluso con Durant fuera por segundo partido en esta serie —esta vez por un esguince de tobillo tras perderse el primer juego por una lesión de rodilla—, los Rockets estaban en posición de cerrar el partido después de que James cometiera pérdidas de balón consecutivas que Houston convirtió en una ventaja de 101-95.

Los Spurs ganan sin Wemby

En Portland, Stephon Castle anotó 33 puntos y los Spurs de San Antonio superaron la ausencia de Victor Wembanyama para vencer 120-108 a los Trail Blazers la noche del viernes y tomar ventaja de 2-1 en la serie.

Dylan Harper sumó 27 unidades y 10 rebotes para los Spurs, que llegaron a estar abajo por 15 en el tercer cuarto. El cuarto partido de la serie de primera ronda de playoffs de la NBA se jugará el domingo en el Moda Center.

Antes del partido, el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, anunció que Wembanyama no jugaría mientras continúa recuperándose de una conmoción cerebral que sufrió en el segundo partido la noche del martes.

Jrue Holiday anotó 29 tantos por los Trail Blazers, que disputaban su primer partido de playoffs en casa desde 2021, pero al final no pudieron aprovechar la ausencia de Wembanyama.

Los Celtics triunfan en la carretera

En Filadelfia, Jayson Tatum siguió brillando en su regreso tras la lesión con 25 puntos y Jaylen Brown también anotó 25 para ayudar a los Celtics de Boston a vencer la noche del viernes por 108-100 a los 76ers y tomar ventaja de 2-1 en la serie de primera ronda de la Conferencia Este.

El cuarto juego es el domingo en Filadelfia.

Tatum acertó 5 de 9 triples en apenas su 19no partido de esta temporada, después de la cirugía del pasado mayo para reparar su tendón de Aquiles.

Brown anotó ocho puntos consecutivos en el cierre del cuarto periodo para una ventaja de 96-92 que abrió distancia frente a unos Sixers rebosantes de confianza tras una sorpresiva victoria en el segundo juego en Boston.

Filadelfia volvió a jugar sin el pívot Joel Embiid, mientras continúa reincorporándose poco a poco a los entrenamientos tras una apendicectomía el 9 de abril.

Tyrese Maxey anotó 31 puntos y Paul George sumó 18 en el revés.

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LeBron JamesLakers de Los ÁngelesRockets de HoustonNBA Playoffs
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