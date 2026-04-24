Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ponce cambia uno de sus importados en el BSN y trae de regreseo a Darius Bazley

La sustitución se debe a la lesión en una práctica del refuerzo Terrence Davis, un día después de brillar en la victoria sobre Santurce

24 de abril de 2026 - 12:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Darius Bazley, aquí en uniforme del Thunder en la NBA, jugó con Ponce nueve partidos en 2025. (Kyle Phillips )
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Leones de Ponce anunciaron este viernes un cambio de importado tras la lesión de Terrence Davis en una práctica del quinteto, por lo que traerán de regreso a Darius Bazley, quien ya jugó con ellos en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) en 2025.

RELACIONADAS

Bazley hará su debut la noche del viernes, cuando el conjunto reciba la visita de los Capitanes de Arecibo a las 8:00 p.m. en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns.

Davis, según reportó el equipo, se lesionó durante la práctica del pasado sábado, apenas un día después de destacarse con una ofensiva de 24 puntos frente a los Cangrejeros de Santurce.

El nuevo refuerzo, de 6’9” de estatura, acumuló en la NBA promedios de 8.9 puntos, 5.2 rebotes y 1.2 asistencias en 237 partidos. Su mejor temporada fue la campaña 2020-21 con el Thunder de Oklahoma City, cuando registró 13.7 puntos y 7.2 rebotes por encuentro.

“Es un jugador capaz de impactar el juego de muchas maneras. Puede defender prácticamente todas las posiciones, además en ofensiva tiene muchos recursos”, expresó en declaraciones escritas Gabriel Ortiz, gerente general de los Leones.

En nueve partidos con Ponce en 2025, promedió 14.6 puntos, 8.9 rebotes y 2.2 asistencias antes de que una lesión provocara su salida del equipo.

Tags
Leones de PonceBSN
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 24 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: