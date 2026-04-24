Ponce cambia uno de sus importados en el BSN y trae de regreseo a Darius Bazley

Los Leones de Ponce anunciaron este viernes un cambio de importado tras la lesión de Terrence Davis en una práctica del quinteto, por lo que traerán de regreso a Darius Bazley, quien ya jugó con ellos en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) en 2025.

Bazley hará su debut la noche del viernes, cuando el conjunto reciba la visita de los Capitanes de Arecibo a las 8:00 p.m. en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns.

Davis, según reportó el equipo, se lesionó durante la práctica del pasado sábado, apenas un día después de destacarse con una ofensiva de 24 puntos frente a los Cangrejeros de Santurce.

El nuevo refuerzo, de 6’9” de estatura, acumuló en la NBA promedios de 8.9 puntos, 5.2 rebotes y 1.2 asistencias en 237 partidos. Su mejor temporada fue la campaña 2020-21 con el Thunder de Oklahoma City, cuando registró 13.7 puntos y 7.2 rebotes por encuentro.

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“Es un jugador capaz de impactar el juego de muchas maneras. Puede defender prácticamente todas las posiciones, además en ofensiva tiene muchos recursos”, expresó en declaraciones escritas Gabriel Ortiz, gerente general de los Leones.