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¡Que ruede el balón! México recibe el primero de 104 partidos del Mundial de Fútbol 2026

La Copa del Mundo más grande de la historia comenzará este jueves con una doble jornada en Ciudad de México y Guadalajara

11 de junio de 2026 - 12:45 AM

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México abrirá en la tarde del jueves su participación ante Sudáfrica en el Estadio Azteca. En la foto, el volante mexicano Gilberto Mora. (Fernando Llano)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

México - Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

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Luego de varios años de preparación, el tamaño mundial jumbo finalmente ha llegado.

La Copa del Mundo de este año en Estados Unidos, México y Canadá se amplió a 48 selecciones que disputarán una cifra récord de 104 partidos en 16 estadios a lo largo de 39 días.

México dará el puntapié inicial el jueves, cuando parte como amplio favorito ante Sudáfrica en la capital mexicana. Inicia a las 3:00 p.m.

El segundo partido del día, también por el Grupo A, será entre Corea del Sur y la República Checa en Guadalajara a las 10:00 p.m.

Canadá y Estados Unidos albergarán sus primeros partidos el viernes. Los canadienses jugarán contra Bosnia-Herzegovina en Toronto, mientras que los estadounidenses se medirán a Paraguay en Inglewood, California.

Con el apoyo del público local y una ceremonia inaugural repleta de estrellas -incluidas actuaciones de Andrea Bocelli y talento nacional como Alejandro Fernández y Maná-- México espera una mejor actuación que en el Mundial de 2022, cuando no logró superar la fase de grupos por primera vez desde 1978.

La condición del argentino Lionel Messi como mejor jugador de todos los tiempos, sigue en debate con Maradona y Pelé. Pero ganar mundiales consecutivos como Pelé reforzaría más sus argumentos.Erling Haaland, delantero de Noruega, va camino de romper hitos goleadores en la Liga de Campeones y la Liga Premier, y ya superó registros establecidos por Messi.Cristiano Ronaldo tiene un resumé de logros a sus 41 años, pero todavía no ha conseguido un título en un Mundial con Portugal, con la que tiene 143 goles, récord en el fútbol internacional.
1 / 15 | En imágenes: las figuras a seguir en la Copa del Mundo de la FIFA. La condición del argentino Lionel Messi como mejor jugador de todos los tiempos, sigue en debate con Maradona y Pelé. Pero ganar mundiales consecutivos como Pelé reforzaría más sus argumentos. - Gustavo Garello

El Tri tendrá a la cabeza al experimentado artillero Raúl Jiménez y al prometedor mediocampista Gilberto Mora, con tan solo 17 años.

El portero Guillermo Ochoa estará en su sexto Mundial, una cifra sin precedentes. Sudáfrica, por otro lado, disputa su cuarta justa mundialista y la primera desde que organizó el torneo en 2010.

Los partidos en México se jugarán a gran altitud. El Estadio Azteca está a unos 2,240 metros (7,300 pies) sobre el nivel del mar. Guadalajara tiene una elevación de unos 1,570 metros (5,130 pies), por lo que los equipos visitantes tendrán que adaptarse a los efectos de la altura.

Corea del Sur es una de las mejores selecciones de Asia y se ha clasificado a 11 torneos consecutivos desde 1986. Los surcoreanos alcanzaron los octavos de final en 2022 antes de perder ante Brasil.

El capitán Son Hueng-min, con 33 años, podría estar disputando su último Mundial. República Checa regresa al mayor escenario del fútbol por primera vez en 20 años.


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FIFAMundial de Fútbol 2026México
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