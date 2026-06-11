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¿Aún estás pensando en entradas para el Mundial? Así están los precios y disponibilidad

El presidente de la FIFA defendió los elevados precios de los boletos al considerarlos acordes con el mercado estadounidense

11 de junio de 2026 - 12:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino. (Eduardo Verdugo)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

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La Copa del Mundo comienza este jueves, y la FIFA está cobrando precios récord en los 11 estadios de Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá.

La FIFA está utilizando precios dinámicos y los ha elevado repetidamente desde el otoño boreal pasado, cuando las entradas salieron a la venta.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió esos precios el miércoles para considerarlos acordes con el mercado estadounidense. Pero han surgido críticas por precios de lista que han llegado a cifras de cinco dígitos en dólares.

Así están las cosas en la víspera del partido inaugural de la Copa del Mundo.

En la víspera del torneo, las entradas para 29 partidos estaban agotadas (con asientos para sillas de ruedas disponibles en algunos casos) ya 75 aún les quedaban entradas, incluidas ambas semifinales, los cuatro duelos de cuartos de final, cinco cotejos de octavos de final y 14 de los 16 encuentros de la nueva ronda de dieciseisavos.

Eso se suma a entradas de la fase de eliminación directa que aún no se han puesto a la venta y que no estarán disponibles sino hasta que la FIFA sepa qué equipos han avanzado a partidos específicos.

Muchas de esas entradas disponibles están en los niveles de primera y segunda categoría, de precios altos, que la FIFA agregó en abril.

La condición del argentino Lionel Messi como mejor jugador de todos los tiempos, sigue en debate con Maradona y Pelé. Pero ganar mundiales consecutivos como Pelé reforzaría más sus argumentos.Erling Haaland, delantero de Noruega, va camino de romper hitos goleadores en la Liga de Campeones y la Liga Premier, y ya superó registros establecidos por Messi.Cristiano Ronaldo tiene un resumé de logros a sus 41 años, pero todavía no ha conseguido un título en un Mundial con Portugal, con la que tiene 143 goles, récord en el fútbol internacional.
1 / 15 | En imágenes: las figuras a seguir en la Copa del Mundo de la FIFA. La condición del argentino Lionel Messi como mejor jugador de todos los tiempos, sigue en debate con Maradona y Pelé. Pero ganar mundiales consecutivos como Pelé reforzaría más sus argumentos. - Gustavo Garello

Había disponibles varios cientos de butacas, todas con precios de cuatro dígitos, para la semifinal en Arlington, Texas, pero apenas un poco más de 20 estaban a la venta para la semifinal de Atlanta en el sitio oficial de entradas de la FIFA.

Los asientos de tercera categoría, la de menor precio, se mantenían en existencia solo para tres partidos. Dos de esos ya eran caros desde el principio.

Esas entradas de menor precio para el debut de Estados Unidos contra Paraguay el jueves en Inglewood, California, podían comprarse por 1.120 dólares —pero solo quedaban dos—. Otros precios disponibles para el partido eran de 4.105 dólares, 2.735, 2.330 y 1.645. Más de 100 entradas figuraban como disponibles.

La tercera categoría también estaba disponible para el debut de Canadá contra Bosnia-Herzegovina el jueves en Toronto por 980 dólares, junto con asientos a 2.240 y 1.645.

Quedaban asientos de tercera categoría con precio de 180 dólares sólo para un partido, Egipto vs. Irán en Seattle el 26 de junio, y había más de 370 a la venta. También había disponibles varios cientos de entradas a 1.000 dólares, 875 y 550.

Infantino afirmó que “siempre hay entradas a la venta”.

Además de los boletos devueltos a la FIFA, el organismo rector del fútbol retiene asientos.

“También necesitamos mantener siempre algunas entradas para esos equipos que se clasifican para las rondas adicionales”, manifestó Infantino.

La FIFA tiene su propio mercado de reventa, donde cobra un 15% tanto al comprador como al vendedor.

Además, otros sitios de venta como StubHub y SeatGeek tienen entradas a la venta.

El sitio de reventa de la FIFA tiene entradas para el partido Paraguay-Estados Unidos a partir de 661,25 dólares, y SeatGeek a partir de 920. El partido de Inglaterra contra Croacia en Arlington, Texas, el 17 de junio, comenzaba en 880 dólares en SeatGeek y 850 en la FIFA.

Las entradas para la final del 19 de julio en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, comenzaban en 7.986 dólares en SeatGeek, 8.775 en StubHub y 9.085 en la FIFA.

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Mundial de Fútbol 2026FIFA
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