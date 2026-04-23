Santurce vuelve a dominar a los Vaqueros y frena en cuatro su racha ganadora en el BSN
Los Cangrejeros han salido por la puerta ancha en los dos enfrentamientos que han tenido contra Bayamón en 2026
23 de abril de 2026 - 11:00 AM
23 de abril de 2026 - 11:00 AM
Los Cangrejeros de Santurce realizaron un par de ‘rallies’ en el segundo periodo para despegar por hasta 20 puntos y eventualmente dominar 110-94 a los Vaqueros de Bayamón, deteniendo su racha ganadora en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).
Santurce, que también dominó 78-77 el primer enfrentamiento de la temporada entre ambos conjuntos, detuvo en cuatro la racha de victorias consecutivas de Bayamón, que continúa primero en el Grupo A con marca de 8-5.
Los Cangrejeros, que mejoraron a 5-5, en la cuarta posición, arrancaron al frente llevándose el primer periodo 25-19. Un avance de 10-4 les permitió despegar en el segundo cuarto, aunque Bayamón respondió para acercarse.
Pero Santurce contestó con otra racha que les permitió despegarse nuevamente e irse al descanso del intermedio con ventaja de 53-35, gracias a su dominio en los rebotes en la primera mitad, 27-15.
En la segunda, el dominio fue total y Santurce amplió la diferencia por hasta 33 puntos durante el tercer periodo. Entró al último con ventaja de 87-58.
Ángel Matías lideró a los Cangrejeros con 21 puntos y ocho rebotes, seguido por Malik Beasley con 18 tantos. Jordan Howard aportó 15 unidades, mientras Ángel Rodríguez sumó 11 puntos y 10 asistencias.
Por los Vaqueros, Xavier Cooks fue el mejor con 30 puntos, seguido por Jae Crowder y Stephen Thompson Jr., ambos con 13.
El triunfo marcó además la victoria número 324 del dirigente Nelson Colón en el Baloncesto Superior Nacional.
Este jueves son cuatro los partidos en el BSN, todos desde las 8:00 de la noche.
Los Santeros de Aguada visitarán a los Osos de Manatí, los Atléticos de San Germán enfrentan a los Piratas de Quebradillas, los Gigantes de Carolina/Canóvanas van a Gurabo para chocar contra los Mets de Guaynabo, y los Criollos de Caguas estarán en Mayagüez para enfrentar a los Indios.
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