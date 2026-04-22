BSN: Sam Waardenburg luce con 30 puntos y los Indios logran su tercera victoria al hilo tras superar a los Mets
Mientras, los Atléticos de San Germán superaron a los Criollos en Caguas con 20 puntos de Nick Perkins
22 de abril de 2026 - 10:31 AM
22 de abril de 2026 - 10:31 AM
Los Indios de Mayagüez se impusieron el martes 111-102 sobre los Mets de Guaynabo en el primer enfrentamiento entre ambos equipos en la temporada 2026 del BSN.
Con el resultado, los Indios suman su tercera victoria al hilo y nivelan su marca en 5-5, mientras que los Mets cayeron a 4-7.
Sam Waardenburg lideró a Mayagüez con 30 puntos y siete rebotes, seguido por Tyrell Harrison con 24 puntos. Benito Santiago Jr. añadió 19, mientras Nathan Sobey repartió 16 asistencias.
Por los Mets, Devin Williams registró 21 puntos y 18 rebotes, mientras Ysmael Romero añadió 22 puntos y 10 rebotes.
En Caguas, los Atléticos de San Germán se impusieron 96-89 sobre los Criollos en el Coliseo Roger Mendoza.
Con el resultado, San Germán mejoró su marca a 8-3, mientras que Caguas cayó a 6-4.
Nick Perkins lideró a San Germán con 20 puntos, seguido por Montrezl Harrell con 19 y André Curbelo con 18 tantos.
Por los Criollos, Moses Brown registró un doble-doble de 22 puntos y 12 rebotes, mientras Travis Trice añadió 20 puntos y 12 asistencias.
La acción del BSN continúa este miércoles con un partido en calendario, cuando los Vaqueros de Bayamón visiten el Coliseo Roberto Clemente para enfrentar a los Cangrejeros de Santurce.
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