Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

BSN: Sam Waardenburg luce con 30 puntos y los Indios logran su tercera victoria al hilo tras superar a los Mets

Mientras, los Atléticos de San Germán superaron a los Criollos en Caguas con 20 puntos de Nick Perkins

22 de abril de 2026 - 10:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sam Waardenburg lideró la ofensiva de los Indios en el triunfo ante los Mets. (BSN / José R. Santana)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Indios de Mayagüez se impusieron el martes 111-102 sobre los Mets de Guaynabo en el primer enfrentamiento entre ambos equipos en la temporada 2026 del BSN.

RELACIONADAS

Con el resultado, los Indios suman su tercera victoria al hilo y nivelan su marca en 5-5, mientras que los Mets cayeron a 4-7.

Sam Waardenburg lideró a Mayagüez con 30 puntos y siete rebotes, seguido por Tyrell Harrison con 24 puntos. Benito Santiago Jr. añadió 19, mientras Nathan Sobey repartió 16 asistencias.

Por los Mets, Devin Williams registró 21 puntos y 18 rebotes, mientras Ysmael Romero añadió 22 puntos y 10 rebotes.

Atléticos responden en la carretera

En Caguas, los Atléticos de San Germán se impusieron 96-89 sobre los Criollos en el Coliseo Roger Mendoza.

Con el resultado, San Germán mejoró su marca a 8-3, mientras que Caguas cayó a 6-4.

Nick Perkins lideró a San Germán con 20 puntos, seguido por Montrezl Harrell con 19 y André Curbelo con 18 tantos.

Por los Criollos, Moses Brown registró un doble-doble de 22 puntos y 12 rebotes, mientras Travis Trice añadió 20 puntos y 12 asistencias.

La acción del BSN continúa este miércoles con un partido en calendario, cuando los Vaqueros de Bayamón visiten el Coliseo Roberto Clemente para enfrentar a los Cangrejeros de Santurce.

Tags
BSNIndios de Mayagüez BSNAtléticos de San GermánMets de GuaynaboCriollos de Caguas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 22 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: