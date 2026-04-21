Los Vaqueros superan fácilmente a los Gigantes y suman su cuarta victoria seguida en el BSN

Los Vaqueros de Bayamón apabullaron el lunes 113-82 a los Gigantes de la Carolina para sumar su cuarta victoria seguida en la continuación del torneo 2026 del BSN.

Bayamón mejora su marca a 8-4 y ocupa el primer lugar en la Conferencia A, mientras que los Gigantes cayeron a 5-4 y vieron detenida su racha de cuatro triunfos. Ocupan el tercer lugar en la misma conferencia.

En la segunda mitad, el dominio de los Vaqueros fue absoluto. Bayamón impuso su ritmo en ambos lados de la cancha, superando a los Gigantes 55-35 en los últimos dos parciales para despegarse en el marcador y asegurar la victoria.

Stephen Thompson Jr. lideró la ofensiva con 23 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias. Javier Mojica aportó 15 puntos, seis rebotes y nueve asistencias, mientras Xavier Cooks añadió 15 puntos y nueve rebotes. Renaldo Balkman contribuyó con 11 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias.

PUBLICIDAD

Por los Gigantes, Hunter Tyson fue el mejor con 21 puntos, seguido por Jaylen Nowell con 19 unidades.