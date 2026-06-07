Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Mónaco y amplía su racha en el liderato de la F1

Mónaco - Kimi Antonelli escribe su lugar en la historia de la Fórmula 1 a velocidad récord.

“Me estás alcanzando”, le dijo Lewis Hamilton, quien tiene la mayor cantidad de victorias en la historia con 105, al italiano de 19 años después de que lo venciera en un Gran Premio de Mónaco insólito y con mucho retraso el domingo.

Antonelli reemplazó a Hamilton en Mercedes el año pasado, y apenas ganó su primera carrera en marzo. Ahora tiene cinco victorias seguidas y una enorme ventaja de 66 puntos sobre Hamilton.

“Solo tiene 19 años, así que imaginen lo que le depara el futuro, pero voy a dar lo mejor de mí para intentar cazarlo el resto del año”, comentó Hamilton. “Es un verdadero privilegio presenciar esto”.

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Antonelli dijo que necesitaba volver a encontrar su concentración, pero se mantuvo sereno cuando la carrera se detuvo y por un momento pareció que iba a ser abandonada antes de un reinicio. Todo eso en un circuito estrecho y sinuoso, encajado entre barreras metálicas, donde cualquier error provoca un choque.

Un reinicio incierto

Antonelli se encaminaba a la victoria con 10 vueltas restantes cuando la carrera fue interrumpida con una bandera roja después de que se desprendieran partes del asfalto y dos autos chocaran en rápida sucesión, uno de los autos involucrados en el percance fue el de Charles Leclerc, que marchaba tercero.

Después de una larga demora, los oficiales dijeron que la carrera se reanudaría desde una salida detenida. Cuando eso ocurrió, Antonelli volvió a tomar el control para convertirse en el ganador más joven de la F1 en Mónaco, y nunca estuvo en verdadero peligro de ser rebasado.

“Muchas gracias, chicos, el auto fue una bestia hoy”, le dijo Antonelli a su equipo.

Hamilton fue segundo mientras una serie de penalizaciones e investigaciones significaban que otras posiciones no estaban claras de inmediato. Isack Hadjar estuvo en el podio en tercer lugar para Red Bull después de luchar con problemas de motor, pero es uno de los pilotos que están bajo investigación.

George Russell, compañero de equipo de Antonelli en Mercedes, se quedó fuera de los puntos por segunda carrera consecutiva, saliendo del top 10 con una penalización. Eso siguió a una falla de motor mientras luchaba con Antonelli por el liderato del Gran Premio de Canadá del mes pasado.

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Russell dijo el jueves que el título era de Antonelli “para perderlo”. Ahora ciertamente parece así.

Max Verstappen arrancó segundo para Red Bull pero perdió potencia en la salida y cayó al fondo antes de retirar el auto al final de la primera vuelta. Como muchos pilotos de F1, el cuatro veces campeón vive en Mónaco y sugirió que vería el resto de la carrera desde casa.

La confusión continúa después de la meta

El daño en la pista le dio un giro decididamente poco glamoroso a una de las carreras más prestigiosas de la F1, mientras los pilotos esperaban en el carril de boxes, los oficiales observaban el asfalto dañado y una máquina barredora avanzaba lentamente por el circuito retirando piedras sueltas. Antonelli admitió que había estado esperando que la carrera no se reanudara en absoluto.

Hubo más confusión, ya que numerosos pilotos recibieron penalizaciones de tiempo o estaban bajo investigación, lo que significaba que la clasificación final seguía siendo incierta.

Hadjar enfrentaba una investigación después de la carrera por una posible infracción de las reglas de bandera roja, luego de que el delegado técnico de la FIA informara que Red Bull intentó reemplazar partes del motor —lo cual va contra el reglamento—, pero se detuvo al ser cuestionado.

Hadjar mantuvo el puesto, su primer podio desde que se unió a Red Bull, luego de que una audiencia dictaminara que no era necesaria una penalización debido a que no se realizaron cambios en realidad.

Russell había sido segundo en la clasificación antes de la carrera — ahora esa posición es de Hamilton. Russell terminó el día en el 13er puesto tras una fuerte penalización por no cumplir correctamente una penalización anterior. Dijo que no entendía qué pasó.

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El nuevo equipo Cadillac pudo haber conseguido su primer punto en la F1 cuando el mexicano Sergio Pérez cruzó la meta en el décimo lugar, pero lo perdió por una salida en falso en el reinicio. Eso promovió a Fernando Alonso, de Aston Martin, al décimo puesto para otorgarle a su escudería el primer punto de un año que iniciaron con severos problemas de fiabilidad.