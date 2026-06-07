Mondo Duplantis cae en casa: termina una racha de tres años en Estocolmo

Estocolmo - La estrella sueca Armand “Mondo” Duplantis sufrió el domingo su primera derrota en casa en salto con pértiga desde 2023 en la Liga Diamante en Estocolmo.

Duplantis superó los 5.80 metros — 0.51 menos que su más reciente récord mundial —, pero falló dos veces en 6.00 y una vez en 6.05.

El australiano Kurtis Marschall ganó con un salto de 5.90.

Fue la primera competencia al aire libre del año para Duplantis.

“Hoy me sentí un poco desconcentrado y realmente no quería perder aquí delante de mi familia y mis aficionados”, reconoció Duplantis en declaraciones a olympics.com.

“No he perdido en tres años, pero mis respetos para Kurtis hoy, que me venció de manera clara y no tengo excusas”.