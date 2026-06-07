Mondo Duplantis cae en casa: termina una racha de tres años en Estocolmo
El campeón olímpico y plusmarquista mundial en pértiga fue superado por el australiano Kurtis Marschall en la Liga Diamante
7 de junio de 2026 - 5:46 PM
7 de junio de 2026 - 5:46 PM
Estocolmo - La estrella sueca Armand “Mondo” Duplantis sufrió el domingo su primera derrota en casa en salto con pértiga desde 2023 en la Liga Diamante en Estocolmo.
Duplantis superó los 5.80 metros — 0.51 menos que su más reciente récord mundial —, pero falló dos veces en 6.00 y una vez en 6.05.
El australiano Kurtis Marschall ganó con un salto de 5.90.
Fue la primera competencia al aire libre del año para Duplantis.
Defeat for Duplantis!@mondohoss600 can't go higher than 5.80m and loses in the #DiamondLeague for the first time in three years.@kurtismarschall clears 5.90m to take a famous victory!#StockholmDL🇸🇪— Wanda Diamond League (@Diamond_League) June 7, 2026
📸 @GorczynskaMarta / Thomas Windestam pic.twitter.com/uwvB2XXuKm
“Hoy me sentí un poco desconcentrado y realmente no quería perder aquí delante de mi familia y mis aficionados”, reconoció Duplantis en declaraciones a olympics.com.
“No he perdido en tres años, pero mis respetos para Kurtis hoy, que me venció de manera clara y no tengo excusas”.
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