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Mondo Duplantis cae en casa: termina una racha de tres años en Estocolmo

El campeón olímpico y plusmarquista mundial en pértiga fue superado por el australiano Kurtis Marschall en la Liga Diamante

7 de junio de 2026 - 5:46 PM

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Armand Duplantis superó los 5.80 metros — 0.51 menos que su más reciente récord mundial —, pero falló dos veces en 6.00 y una vez en 6.05. (Christine Olsson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Estocolmo - La estrella sueca Armand “Mondo” Duplantis sufrió el domingo su primera derrota en casa en salto con pértiga desde 2023 en la Liga Diamante en Estocolmo.

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Duplantis superó los 5.80 metros — 0.51 menos que su más reciente récord mundial —, pero falló dos veces en 6.00 y una vez en 6.05.

El australiano Kurtis Marschall ganó con un salto de 5.90.

Fue la primera competencia al aire libre del año para Duplantis.

“Hoy me sentí un poco desconcentrado y realmente no quería perder aquí delante de mi familia y mis aficionados”, reconoció Duplantis en declaraciones a olympics.com.

“No he perdido en tres años, pero mis respetos para Kurtis hoy, que me venció de manera clara y no tengo excusas”.

El australiano Kurtis Marschall posa tras ganar la prueba de salto con pértiga en la reunión de la Liga Diamante en Estocolmo, Suecia.
El australiano Kurtis Marschall posa tras ganar la prueba de salto con pértiga en la reunión de la Liga Diamante en Estocolmo, Suecia. (Christine Olsson)
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