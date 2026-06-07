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Adriana Díaz suma dos podios en el WTT Contender Skopje

La utuadeña ganó el subcampeonato en dobles mixtos con Esteban Dorr y bronce en dobles femeninos junto a la japonesa Honoka Hashimoto

7 de junio de 2026 - 1:30 PM

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Esteban Dorr y Adriana Díaz llegaron hasta la final de dobles mixtos. (Instagram / Esteban Dorr)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

La tenismesista puertorriqueña Adriana Díaz y el francés Esteban Dorr conquistaron el subcampeonato en la modalidad de dobles mixtos del WTT Contender Skopje 2026, tras caer el sábado en la final ante los japoneses Hiromu Kobayashi y Miyuu Kihara.

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La dupla japonesa, que ingresó a la competencia gracias a una invitación especial y como la segunda pareja peor clasificada en el ranking entre las inscritas en dobles mixtos, se impuso por 3-0 con parciales de 11-2, 11-6 y 11-9 para quedarse con el campeonato del torneo celebrado en Macedonia del Norte.

Díaz y Dorr tuvieron una destacada trayectoria rumbo al partido por el título. En octavos de final eliminaron a los españoles Álvaro Robles y María Xiao por marcador de 3-2 (11-5, 11-8, 7-11, 6-11 y 11-7).

En los cuartos de final derrotaron al eslovaco Lubomir Pistej y a la luxemburguesa Sarah De Nutte por 3-1. La dupla integrada por la puertorriqueña y el francés se llevó el encuentro con parciales de 12-10, 6-11, 11-8 y 11-7.

En semifinales, volvieron a imponerse por 3-1, esta vez sobre los croatas Ivor Ban y Hana Arapovic. Luego de adjudicarse un cerrado primer parcial por 12-10 y ceder el segundo por 11-4, Díaz y Dorr reaccionaron para dominar los siguientes dos sets por 11-4 y 11-7 y asegurar su boleto a la final.

Tercer lugar en dobles femeninos

Díaz también subió al podio en la modalidad de dobles femeninos junto a la japonesa Honoka Hashimoto, al alcanzar las semifinales del torneo y asegurar una medalla de bronce.

La dupla abrió su participación con una victoria en octavos de final por 3-0 sobre la austriaca Sofia Polcanova y la francesa Jia Nan Yuan. Díaz y Hashimoto dominaron el encuentro con parciales de 11-8, 11-7 y 18-16.

Posteriormente, dieron una de las sorpresas del torneo al eliminar en cuartos de final a las terceras sembradas, las hongkonesas Doo Hoi Kem y Ng Wing Lam, también por 3-0. La pareja puertorriqueño-japonesa se impuso con marcadores de 11-8, 11-9 y 11-6 para avanzar a las semifinales.

Sin embargo, su recorrido concluyó en la antesala de la final al caer ante las japonesas Cocona Muramatsu y Sachi Aoki por 3-1. Aunque Díaz y Hashimoto ganaron un disputado primer parcial por 17-15, cedieron los siguientes tres sets por 11-5, 12-10 y 11-8.

En la modalidad de sencillos, Díaz avanzó hasta los cuartos de final tras una sólida actuación que incluyó dos victorias consecutivas.

La boricua debutó en la ronda de las mejores 32 con un triunfo por 3-1 sobre la veterana rumana Elizabeta Samara. Díaz dominó los primeros dos parciales por 11-5 y 11-8 antes de ceder un dramático tercer set por 22-20. Sin embargo, recuperó el control del partido y selló la victoria con marcador de 11-9 en la cuarta manga.

Posteriormente, en los octavos de final, superó a Yeh Yi-Tian, de China Taipéi, por 3-2 en un cerrado encuentro. La boricua se impuso con parciales de 11-6, 9-11, 11-5, 8-11 y 11-2 para asegurar su pase a la ronda de las mejores ocho del torneo.

Su recorrido concluyó en los cuartos de final frente a la japonesa Sakura Yokoi, quien remontó para imponerse por 3-2. Díaz ganó los primeros dos sets por 11-5 y 11-5, pero Yokoi reaccionó para adjudicarse los siguientes tres parciales por 12-10, 11-8 y 12-10.

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Adriana DíazTenis de mesa
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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