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Sin bolsos ni fiesta afuera del Garden por visita de Donald Trump

Los fanáticos deberán llegar con anticipación y pasar controles de seguridad reforzados para ingresar al tercer partido de las Finales de la NBA

7 de junio de 2026 - 4:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump asistirá al Juego 3 de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden. (Mark Schiefelbein)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Knicks de Nueva York advirtieron a los aficionados que lleven lo menos posible al Juego 3 de las Finales de la NBA y les están pidiendo que lleguen al menos dos horas antes del salto inicial como parte de medidas de seguridad reforzadas, ya que el presidente Donald Trump asistirá al partido.

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Los Knicks informaron el sábado que se aplicará una estricta política de no permitir bolsas y que habrá “procedimientos de control al estilo de la TSA” para los aficionados que ingresen al Madison Square Garden para el partido, programado para comenzar el lunes poco después de las 8:40 de la tarde hora del Este.

Trump es un aficionado de los Knicks desde hace mucho tiempo y confirmó el viernes que asistiría al primer partido de las Finales de la NBA en Nueva York desde 1999. Ya ha asistido a varios eventos deportivos importantes en su segundo mandato, incluido el Super Bowl de 2025, la 500 Millas de Daytona y la Copa Ryder.

Los Knicks señalaron que no habrá resguardo en el MSG para los artículos prohibidos que se lleven a la arena.

La visita de Trump también echó por tierra una fiesta para ver el Juego 3 fuera del MSG. El Departamento de Policía de Nueva York indicó que la decisión se tomó en coordinación con el Servicio Secreto.

Este tipo de fiestas, en las que miles de aficionados se aglomeran para ver el partido en una pantalla gigante, han sido un punto de fricción para el departamento de policía de la ciudad, incluso sin la complicación de una visita presidencial.

Más de dos docenas de personas fueron arrestadas después de que la fiesta del viernes para ver el partido se desbordara hacia las calles que rodean el Garden tras la victoria de los Knicks sobre los Spurs en San Antonio. Una mujer fue acusada de golpear a un agente de policía en la cara, informó el Departamento de Policía de Nueva York.

De cara a las Finales de la NBA, la ciudad había avanzado para cancelar por completo las fiestas para ver los partidos fuera de la arena debido al comportamiento alborotado en reuniones no oficiales, pero luego dio marcha atrás y concedió un permiso para el Juego 1 el miércoles pasado.

Las fiestas para ver los partidos autorizadas por el equipo seguirán realizándose en Wollman Rink, en Central Park, y en Brooklyn Bowl, según indicó el sitio web de los Knicks. Ambos eventos requerían registro previo y ya estaban completos hasta su capacidad el domingo por la tarde.

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BaloncestoNBANBA PlayoffsKnicks de Nueva YorkSpurs de San AntonioDonald Trump
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