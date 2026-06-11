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Seth Lugo es golpeado en la cabeza por un batazo de 106 millas

El lanzador boricua abandonó el juego en la cuarta entrada, pero se “encuentra bien”, informó la organización de los Royals

11 de junio de 2026 - 12:18 AM

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Tras ser golpeado, Lugo cayó inmediatamente, pero pudo levantarse sin ayuda y habló con sus compañeros y el personal médico de los Royals mientras abandonaba el terreno. (Charlie Riedel)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Kansas City - El lanzador puertorriqueño de los Royals, Seth Lugo, fue golpeado en la cabeza por un batazo de línea a 106.6 millas del jardinero de los Rangers, Brandon Nimmo, y abandonó el juego del miércoles por la noche.

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En la cuarta entrada, Lugo lanzó un cambio de velocidad con cuenta completa que Nimmo conectó por el centro antes de que la pelota rebotara en la frente del lanzador derecho.

Lugo cayó inmediatamente, pero pudo levantarse sin ayuda y habló con sus compañeros y el personal médico de los Royals mientras abandonaba el campo.

Nimmo, quien fue compañero de equipo de Lugo durante siete años en los Mets de Nueva York, pidió tiempo una vez que llegó a primera base para correr al montículo y ver cómo estaba.

Los Royals publicaron en las redes sociales: “Seth Lugo se encuentra bien tras abandonar el partido de esta noche y se someterá al protocolo y las pruebas correspondientes”.

Lugo lanzó 3 1/3 entradas y permitió una carrera en 44 lanzamientos. Lugo fue reemplazado por Mason Black.

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Seth LugoRoyals de Kansas CityGrandes Ligas
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