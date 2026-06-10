¿Tendrá Puerto Rico representación en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas?

Los peloteros puertorriqueños con mejores oportunidades de aparecer en el próximo Juego de Estrellas de las Grandes Ligas que se celebrará el 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia, son dos lanzadores, los relevistas Fernando Cruz y Rico García.

Sin ningún jugador de posición entre los boricuas que salte a la vista como para tener opción al clásico de verano, habrá que esperar para saber si en definitiva Puerto Rico dirá presente en el vistoso partido anual.

En el pasado clásico, Francisco Lindor y Javier Báez fueron titulares y Edwin “Sugar” Díaz fue uno de los relevistas en la Liga Nacional. Los tres peloteros actualmente están lesionados y no deberían ser considerados para el partido junto a otros lesionados como Heliot Ramos y Kike Hernández.

Típicamente los jugadores de posición son anunciados con mayor anticipación debido a que son escogidos para integrar los equipos de la Liga Americana y de la Liga Nacional mediante el voto de la fanaticada.

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Y el anuncio de los resultados de la votación final para saber los escogidos para iniciar en las alineaciones titulares, por lo regular se realiza en los primeros días de julio. La primera fase de votación ya comenzó y se extenderá hasta el 25 de junio.

Una segunda fase se da entre propios peloteros de las Mayores, quienes son los que votan por los jugadores reservas y por los lanzadores que deben integrar los equipos del Juego de Estrellas.

Este anuncio suele hacerse alrededor de una semana antes del partido estelar.

Cruz y García formaron parte este año del equipo de Puerto Rico que jugó en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo. Para García, nacido en Hawai de padre militar, fue su debut con el uniforme boricua.

De los dos, el más dominante ha sido García esta temporada, en el uniforme de los Orioles de Baltimore.

El derecho de 32 años es el pitcher relevista al que menos le ha bateado la oposición, entre los brazos con 25 o más entradas lanzadas hasta la fecha.

Los bateadores contrarios le promedian apenas .092, y solo le han conectado ocho hits entre los 96 bateadores que ha enfrentado en 27 entradas. Ha regalado nueve bases por bolas.

Además, su efectividad de 1.00 es la quinta mejor de todas las Grandes Ligas entre los relevistas con ese mínimo de episodios lanzados (25), y la tercera mejor de la Americana, detrás del 0.26 de Louis Varland (Toronto) y del 0.71 de Brayan Bello (Boston). Bello también ha fungido como abridor de los Red Sox.

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García, que solo ha permitido tres carreras limpias, tuvo hasta su penúltimo juego un ERA de 0.68. Fue en su última aparición el domingo cuando concedió su tercera carrera, producto de un jonrón en el revés 6-4 de Baltimore ante Toronto.

En 29 juegos, tiene tres victorias sin derrotas (3-0), ocho ‘holds’ y cuatro juegos salvados en cinco oportunidades.

Su índice de embasados por boletos y hits por cada entrada (WHIP) es de apenas 0.63, el segundo mejor de todas las Mayores, apenas superado por el 0.62 que comparten Dylan Lee (Atlanta) y John King (Miami).

Los Orioles están jugando para 31-36, cuartos en el Este de la Liga Americana, a nueve juegos del primer lugar, pero a solo dos de la contienda por el tercer ‘wild card’.

Cruz, sexto en ERA en su liga

En cuanto a Cruz, de los Yankees de Nueva York, el veterano de 36 años, que está en apenas su quinta campaña desde que debutó en Grandes Ligas a los 32, está luciendo con una efectividad de 1.95 en 31 apariciones y 27.2 entradas.

Fernando Cruz tiene efectividad de 1.95 y está empatado en la quinta posición de la Americana en 'holds'. (Yuki Iwamura)

Esa efectividad es la sexta mejor de la Americana entre los relevistas con al menos 25 entradas de labor.

Además, tiene marca de 3-1 con 11 ‘holds’, renglón en el que está empatado en la quinta posición en la Liga Americana, y en la novena en todas las Mayores.

Los Yankees están virtualmente empatados en la primera posición del Este de la Americana con los Rays de Tampa Bay. Tampa tiene 38-25 (.603 de porcentaje de victorias) y Nueva York juega para 39-26 (.600).

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Morán no embasa a casi nadie

Otro pitcher relevista del patio que ha lucido en 2026, pese a que su equipo ha estado errático, es el zurdo Jovani Morán, de los Red Sox de Boston y quien recientemente fue colocado en la lista de lesionados.

El WHIP del zurdo Jovani Morán, de 0.87, es el mejor de todas las Mayores entre los relevistas con 30 entradas lanzadas o más. (Carlos Giusti/Staff)

Boston está en el sótano de la misma división Este en la Americana, con 27-37, a 11.5 juegos del primer lugar.

Morán, de 29 años y también en su quinta temporada en Grandes Ligas, tiene marca de 1-2 con 3.00 de efectividad.

Pero su WHIP de 0.87 es el mejor de todas las Mayores entre los relevistas con 30 entradas o más, y su promedio de lo que le batea la oposición, .129, es también el mejor.