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Fernando Cruz y Rico García emergen como las mejores noticias boricuas en las Mayores

Ambos relevistas puertorriqueños están luciendo a un alto nivel con los Yankees y los Orioles durante esta campaña

5 de junio de 2026 - 3:00 PM

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El relevista Fernando Cruz acumula efectividad de 2.00 en 30 juegos con los Yankees. (Yuki Iwamura)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los relevistas Fernando Cruz y Rico García figuran entre las actuaciones más destacadas de los boricuas en las Mayores durante la campaña 2026.

RELACIONADAS

Cruz lanza con los Yankees de Nueva York y García con los Orioles de Baltimore.

La temporada ha sido particularmente complicada para varios de los principales peloteros puertorriqueños debido a lesiones que han afectado a figuras como Carlos Correa, Javier Báez, Francisco Lindor, Enrique “Kike” Hernández, Heliot Ramos, José Berríos y Edwin “Sugar” Díaz.

En medio de ese panorama, Cruz y García han sido las notas más positivas para la representación boricua junto al jardinero de los Athletics, Carlos Cortés.

Aquí le damos un vistazo a los boricuas en las Grandes Ligas:

Fernando Cruz
Fernando Cruz (Yuki Iwamura)

Fernando Cruz (Yankees): el relevista doradeño ha sido un brazo relevante en el bullpen de la novena de Nueva York. Registra efectividad de 2.00 en 27 entradas con 33 ponches. Suma 11 holds con WHIP de 1.19. Tiene marca de 3-1 en 30 apariciones.

Jovani Morán
Jovani Morán (Carlos Giusti/Staff)

Jovani Morán (Red Sox): el relevista zurdo de Boston ha tenido un buen desempeño al acumular efectividad de 3.00 en 33 entradas. Acumula 38 ponches con WHIP de 1.06 en 21 apariciones. Tiene marca de 1-2.

Rico García
Rico García (Stephanie Scarbrough)

Rico García (Orioles): el derecho continúa siendo uno de los relevistas más dominantes de las Mayores con Baltimore. Registra una tacaña efectividad de 0.68 en 26.1 entradas con 30 ponches. Tiene WHIP de .061 y marca de 3-0 en 28 apariciones.

Víctor Caratini
Víctor Caratini (Matt Krohn)

Víctor Caratini (Twins): el receptor coameño promedia .207 con tres cuadrangulares y 22 remolcadas en 46 compromisos. Tiene OPS de .589 y porcentaje en base de .299.

Christian Vázquez
Christian Vázquez (Lindsey Wasson)

Christian Vázquez (Astros): el receptor bayamonés batea para .248 con cuatro vuelacercas y 18 remolcadas en 41 desafíos con Houston. Tiene OPS de .699 y porcentaje en base de .311.

Seth Lugo
Seth Lugo (Charlie Riedel)

Seth Lugo (Royals): el lanzador derecho acumula marca de 2-4 y efectividad de 3.91 con Kansas City. En 13 aperturas ha completado 76 entradas con 64 ponches y WHIP de 1.36. Tiene ocho salidas de calidad.

Bryan Torres
Bryan Torres (Carolyn Kaster)

Bryan Torres (Cardinals): el novato jardinero de San Luis batea para .250 con un jonrón y tres remolcadas en 28 turnos. Tiene OPS de .751 y porcentaje en base de .323.

Nelson Velázquez
Nelson Velázquez (Scott Kane)

Nelson Velázquez (Cardinals): el jaridnero carolinense subió hace poco a las Grandes Ligas con San Luis y batea para .462 (13-6) con un jonrón y cuatro remolcadas.

Edwin Arroyo
Edwin Arroyo (Kareem Elgazzar)

Edwin Arroyo (Reds): el debutante campocorto arecibeño acumula ocho turnos con un hit conectado y una carrera anotada.

Jac Caglianone
Jac Caglianone (Charlie Riedel)

Jac Caglianone (Royals): el jardinero presenta promedio de .245 con seis jonrones y 14 carreras remolcadas en 58 juegos. Registra OPS de .715 y porcentaje en base de .319 en su segunda campaña con Kansas City.

Carlos Cortés
Carlos Cortés (Julio Cortez)

Carlos Cortés (Athletics): el jardinero ha logrado ganarse una oportunidad de jugar a diario con los Athletics. Batea para .322 con cinco jonrones y 17 remolcadas en 49 juegos. Acumula OPS de .910 y porcentaje en base de .406.

Darell Hernaiz
Darell Hernaiz (Godofredo A. Vásquez)

Darell Hernaiz (Athletics): el campocorto batea para .252 con un jonrón y siete impulsadas en 111 turnos. Tiene OPS de .642 y porcentaje en base de .336.

Nolan Arenado
Nolan Arenado (Ross D. Franklin)

Nolan Arenado (Diamondbacks): el veterano antesalista ha despertado con el madero al acumular ocho jonrones y 30 remolcadas en 57 juegos. Batea para .263 con OPS de .795 y porcentaje en base de .343.

Mark Vientos
Mark Vientos (Yuki Iwamura)

Mark Vientos (Mets): el inicialista registra promedio de .219 con siete jonrones y 26 remolcadas en 52 compromisos con la novena de Nueva York. Acumula OPS de .633 y porcentaje en base de .254.

Richie Palacios
Richie Palacios (Chris O'Meara)

Richie Palacios (Rays): el ‘utility’ de Tampa Bay batea para .248 con un cuadrangular y 17 remocladas en 117 turnos. Tiene OPS de .689 y porcentaje en base de .364.

George Springer
George Springer (Frank Gunn)

George Springer (Toronto): el experimentado jardinero apenas batea para .206 con cinco jonrones y 14 remolcadas en 42 juegos. Presenta OPS de .636 y porcentaje en base de .284.

Vaughn Grissom
Vaughn Grissom (Chris O'Meara)

Vaughn Grissom (Angels): el infielder batea para .246 con cuatro jonrones y 27 remolcadas en 40 partidos. Tiene OPS de .735 y porcentaje en base de .325.

Austin Martin
Austin Martin (Gene J. Puskar)

Austin Martin (Twins): el jugador ‘utility’ de Minnesota promedia .251 con dos cuadrangulares, 17 impulsadas y 23 anotadas en 57 juegos. Acumula OPS de .690 y porcentaje en base de .353 con ocho robadas.

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Boricuas en Grandes LigasFernando CruzMLB
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