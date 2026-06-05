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Víctor Caratini jonronea en causa perdida en el revés de los Twins contra los Royals

El receptor se fue de 4-3 con una anotada y dos empujadas, empatando dos veces el encuentro entre Minnesota y Kansas City

5 de junio de 2026 - 12:37 PM

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Víctor Caratini celebrando su jonrón solitario de la sexta entrada por los Twins, para empatar 6-6 el juego contra los Royals. (Abbie Parr)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Minneapolis - El emergente Josh Rojas conectó un sencillo de dos carreras que significó la ventaja en la novena entrada al debutar con los Royals de Kansas City, quienes se impusieron el jueves 8-6 a los Twins de Minnesota.

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Rojas fue convocado desde la sucursal de Triple-A en Omaha durante la jornada pero no ingresó al juego sino hasta que bateó por Nick Loftin, con las bases llenas y un out, frente a Justin Lawrence. Pegó un sencillo por el centro del diamante para adelantar a los Royals.

Matt Strahm (2-1) lanzó una entrada de relevo sin permitir carreras para llevarse la victoria. Alex Lange consiguió tres outs para su segundo salvamento de la temporada. Michael Massey conectó su sexto jonrón por los Royals.

Taylor Rogers (1-3) cargó con la derrota después de que le anotaron dos carreras en la novena.

Kody Clemens conectó dos jonrones ante el abridor de Kansas City, Seth Lugo.

Byron Buxton y el puertorriqueño Víctor Caratini también pegaron cuadrangulares, ambos solitarios.

Caratini, quien consiguió su tercer jonrón de la campaña, bateó de 4-3 con una anotada y dos carreras empujadas. Su cuadrangular de la sexta entrada empató la pizarra 6-6. Antes, en la segunda entrada, también empujó una con un doblete que empató el marcador 2-2.

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Boricuas en Grandes LigasVictor CaratiniTwins de Minnesota
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