Víctor Caratini jonronea en causa perdida en el revés de los Twins contra los Royals

Minneapolis - El emergente Josh Rojas conectó un sencillo de dos carreras que significó la ventaja en la novena entrada al debutar con los Royals de Kansas City, quienes se impusieron el jueves 8-6 a los Twins de Minnesota.

Rojas fue convocado desde la sucursal de Triple-A en Omaha durante la jornada pero no ingresó al juego sino hasta que bateó por Nick Loftin, con las bases llenas y un out, frente a Justin Lawrence. Pegó un sencillo por el centro del diamante para adelantar a los Royals.

Matt Strahm (2-1) lanzó una entrada de relevo sin permitir carreras para llevarse la victoria. Alex Lange consiguió tres outs para su segundo salvamento de la temporada. Michael Massey conectó su sexto jonrón por los Royals.

Taylor Rogers (1-3) cargó con la derrota después de que le anotaron dos carreras en la novena.

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Kody Clemens conectó dos jonrones ante el abridor de Kansas City, Seth Lugo.

Byron Buxton y el puertorriqueño Víctor Caratini también pegaron cuadrangulares, ambos solitarios.