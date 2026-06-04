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Nelson Velázquez batea .462 en cinco juegos desde su regreso a las Grandes Ligas

El jardinero de los Cardinals de San Luis empujó una carrera en la victoria del miércoles y lleva cuatro en menos de una semana de acción

4 de junio de 2026 - 10:45 AM

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El puertorriqueño Nelson Velázquez celebra luego de conectar un sencillo productor de una carrera en la sexta entrada contra los Rangers. (Jeff Roberson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Luis - Alec Burleson impulsó tres carreras, Andre Pallante lanzó cinco entradas y dos tercios permitiendo una carrera, y los Cardinals de San Luis derrotaron 5-3 a los Rangers de Texas la noche del miércoles.

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Los Cardinals mejoraron a 26-3 cuando van ganando después de siete entradas y volvieron a porcentaje de .500 en casa, mientras que los Rangers vieron terminar su racha de cinco victorias consecutivas.

Pallante (6-4) permitió tres imparables y ponchó a cinco. Después de que el relevista JoJo Romero cediera un triple de dos carreras a Joc Pederson en la séptima, Ryne Stanek siguió con una entrada y dos tercios sin permitir carreras y Riley O’Brien trabajó la novena para su decimoquinto salvamento.

Burleson conectó un sencillo impulsor de carrera con dos outs en la primera entrada. Josh Jung respondió por Texas con un sencillo productor en la tercera.

Los Cardenales abrieron su mitad de la tercera con tres imparables consecutivos, y Burleson impulsó dos con un doble al jardín derecho que puso el marcador 3-1.

Thomas Saggese impulsó otra anotación en la quinta con el primer triple de su carrera, y el puertorriqueño Nelson Velázquez llevó una más al plato con un sencillo en la sexta, que abrió la ventaja a 5-1.

El guardabosque boricua que regresó a las Mayores el pasado viernes tras una campaña fuera, conectó también un doblete. En cinco juegos con los Cardinals ha conectado limpiamente en cuatro, y promedia .462 con un jonrón y cuatro carreras impulsadas. Tiene .533 de porcentaje en base.

MacKenzie Gore (4-5), de Texas, trabajó 4 2/3 entradas, permitió nueve hits y cuatro carreras, y ponchó a cinco.

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Boricuas en Grandes LigasCardinals de San Luis
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