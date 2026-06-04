Cristopher Sánchez acaricia el récord de Orel Hershiser: suma 48 2/3 entradas sin permitir carreras

Filadelfia - El dominicano Cristopher Sánchez, lanzador estelar de los Phillies, superó sin problemas cuatro entradas sin permitir carreras contra San Diego el miércoles para extender su racha de episodios consecutivos sin permitir anotación a 48 y dos tercios, la tercera mejor en la lista histórica.

Dos exlanzadores de los Dodgers de Los Ángeles están por delante de Sánchez en la lista que se remonta al inicio de la Era de la Bola Viva en 1920: Orel Hershiser con un récord de 59 entradas consecutivas sin permitir carreras en 1988 y Don Drysdale con 58 en 1968.

Sánchez ponchó a su compatriota Fernando Tatis Jr. y retiró en orden a los Padres en la primera entrada la noche del miércoles para superar a Carl Hubbell y convertirse en el líder histórico entre los lanzadores zurdos.

Abanicó a Xander Bogaerts en la segunda entrada, y a Jase Bowen en la tercera para mantener el juego sin anotaciones.

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Sánchez, de 29 años, también superó a Sal Maglie, Zack Greinke y Bob Gibson en la lista de rachas sin permitir carreras desde 1920. Rebasó las 47 entradas consecutivas de Gibson sin tolerar anotación en esa misma temporada de 1968 en la que Drysdale logró su marca —aquella temporada fueconocida como el año del lanzador.

Con un cambio que promedia 86.5 mph y limitando a los bateadores a un promedio de .153, Sánchez no ha estado en un peligro serio de permitir una carrera desde el 30 de abril, cuando concedió dos en la primera entrada de una victoria de los Phillies por 3-2 sobre los Giants.

Trabajó siete entradas sin permitir carreras en su última apertura contra los Padres para superar el récord de la franquicia de los Phillies de 41 entradas, establecido en 1911 por Grover Cleveland Alexander.

“No se ven cosas así muy a menudo. Es una de esas cosas que no han pasado con frecuencia. Es difícil de categorizar. No sé si he visto algo que realmente haya sido mejor que esto”, dijo el mánager interino de los Phillies, Don Mattingly, antes del juego del miércoles.

Sánchez llegó al juego contra los Padres con una marca de 6-2 y una efectividad de 1.47, la mejor de las Grandes Ligas. Ha lanzado al menos siete entradas sin permitir carreras en cinco aperturas consecutivas.

“En algún momento de este año, va a permitir una carrera”, comentó Mattingly. “Me encantaría verlo romper el récord. Está lanzando muy bien, lo está manejando”.