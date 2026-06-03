Aaron Judge podría estar fuera de la alineación de los Yankees por varios días

Nueva York - El bateador estrella de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, no estuvo en la alineación titular para el partido del martes contra Cleveland debido a una contusión ósea en la parte superior de la costilla derecha que siente en el hombro derecho, y podría perderse algunos días.

“En las últimas dos semanas ha estado lidiando con algunas molestias en el hombro, algo persistente”, dijo el dirigente Aaron Boone antes del primer partido de la serie contra los Guardians.

“Luego, durante el fin de semana, en los últimos partidos en Sacramento, creo que se convirtió en algo más que eso, lo noté en algunos swings y demás. Dejó de ser una simple molestia. Creo que le estaba afectando”.

Boone declaró que las pruebas realizadas el lunes, día de descanso del equipo, revelaron el hematoma. Judge se reunió con el médico del equipo, el Dr. Christopher Ahmad, el martes, y tras la derrota por 9-4, Boone indicó que Judge consultará con un especialista el miércoles.

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Judge sufrió una lesión en las costillas en marzo de 2020, cuando los médicos le diagnosticaron una fractura por estrés en la costilla derecha. La lesión se produjo al lanzarse por una pelota en septiembre de 2019, pero no se perdió ningún partido debido a la lesión, ya que la temporada 2020 se retrasó a causa de la pandemia.

“Es difícil decirlo”, dijo Boone. “Lo analizaremos, y por eso queremos que un especialista también lo examine para intentar descartar cualquier posibilidad o ver si hay algo más que deba tenerse en cuenta”.

Judge batea para .248, con 17 jonrones y 38 carreras impulsadas. El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana solo ha conectado un jonrón en sus últimos 18 juegos desde el 10 de mayo y puso fin a una sequía de 11 juegos sin jonrones ni carreras impulsadas con un cuadrangular de dos carreras en la novena entrada que le dio a los Yankees una victoria de 2-0 sobre Tampa Bay el 24 de mayo.

Judge entró al partido contra Tampa Bay con una mala racha de un hit en 24 turnos al bate que hizo que su promedio de bateo bajara a .246. No conectó ningún hit en 15 turnos al bate antes de conectar un sencillo en la primera entrada.

“Creo que es algo que le ha estado afectando un poco últimamente, sobre todo este fin de semana”, dijo Boone. “Así que, esperemos que podamos calmarnos y dejarlo atrás”.

Judge ganó el título de bateo la temporada pasada con un promedio de .331, el más alto de su carrera, con 53 jonrones y 114 carreras impulsadas en 152 juegos. Se perdió 10 juegos entre el 26 de julio y el 4 de agosto debido a una distensión en el flexor del codo derecho sufrida al lanzar a home el 22 de julio en Toronto. Se sometió a una inyección de plasma rico en plaquetas y no necesitó cirugía durante la temporada baja, aunque no regresó a los jardines hasta el 5 de septiembre.

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Cuando Judge se lesionó la temporada pasada, Giancarlo Stanton jugó 17 partidos en los jardines. Stanton ha estado de baja desde el 24 de abril por una distensión en la pantorrilla derecha.