Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cuatro boricuas ya debutaron este año en las Grandes Ligas, ¿quiénes más siguen tocando las puertas?

Prospectos como Trei Cruz y Abimelec Ortiz todavía esperan una oportunidad en las Mayores esta temporada

2 de junio de 2026 - 5:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Edwin Arroyo debutó el lunes a los 22 años como uno de los principales prospectos de la organización de los Reds. (Kareem Elgazzar)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El debut el lunes del campocorto arecibeño Edwin Arroyo mantiene, al menos, un patrón estable de ascensos de peloteros boricuas a las Grandes Ligas durante la última década.

RELACIONADAS

Con los Reds de Cincinnati, se convirtió en el cuarto pelotero puertorriqueño en debutar esta temporada en las Mayores, luego del lanzador vegalteño Eduado Rivera con los Red Sox de Boston, del abridor trujillano Elmer Rodríguez con los Yankees de Nueva Yorky del jardinero cagüeño Bryan Torres con los Cardinals de San Luis.

Podrían producirse más debuts, ya que hay talento boricua esperando el llamado.

Entre ellos figuran el utility Trei Cruz, de los Tigers de Detroit; el inicialista y bateador zurdo Abimelec Ortiz, de los Nationals de Washington; y el receptor Ramón Rodríguez, de los Brewers de Milwaukee.

La cifra actual de debuts, sin embargo, continúa lejos del mejor año del béisbol puertorriqueño en ese renglón: 1998, cuando hubo 12 estrenos en Grandes Ligas, incluyendo los del manatieño Carlos Beltrán, el cagüeño Alex Cora y el ponceño Javier Vázquez, precisó el historiador y autor del libro Puerto Rico en las Grandes Ligas, Jossie Alvarado, quien trabaja actualmente en la octava edición de la publicación.

Siempre recuerdo ese año”, comentó Alvarado sobre aquella temporada que también vio los estrenos de Armando Ríos, así como el del dos veces Guante de Oro y campeón de Serie Mundial, Bengie Molina, y el jardinero de los Yankees Ricky Ledée, entre otros.

No obstante, la cifra de 2026 mantiene una tendencia relativamente estable, ya que en los últimos 10 años Puerto Rico ha producido un promedio de cuatro a ocho debutantes por temporada, dijo Alvarado.

La campaña más productiva fue la de 2017, cuando debutaron ocho peloteros, encabezados por Victor Caratini y Emilio Pagán.

El dato más llamativo de 2026 es que Arroyo y Rodríguez lograron llegar a las Grandes Ligas con 22 años o menos y siendo considerados entre los principales prospectos de sus respectivas organizaciones, destacó Alvarado.

Actualmente, Rodríguez es el segundo en los Yankees y Arroyo el tercero.

Esa edad sigue siendo poco común para jugadores puertorriqueños de cuadro interior, añadió el historiador.

Elmer Rodríguez debutó con los Yankees.
Elmer Rodríguez debutó con los Yankees. (Seth Wenig)

“Desde el 2000, solamente seis jugadores de cuadro han debutado con 22 años o menos. Los otros fueron Alex Cintrón (Diamondbacks, 2002), Ángel Santos (Red Sox, 2001), Rubén Gotay (Royals, 2004), Kike Hernández (Astros, 2014) y Carlos Correa (Astros, 2015)”, mencionó Alvarado.

El historiador añadió que será interesante observar el tipo de carrera que desarrollará Arroyo dentro de ese selecto grupo.

“Hay que ver si va a tener carreras largas como Cintrón, Correa y Kike o cortas como Ángel y Gotay”, dijo.

Aunque actualmente está inactivo, Hernández ha extendido su carrera a 13 temporadas y suma tres campeonatos de Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles.

Trei Cruz junto a su padre Cheíto Cruz, exjugador de las Mayores.
Trei Cruz junto a su padre Cheíto Cruz, exjugador de las Mayores. (GFR Media)

La cifra de debutantes boricuas en 2026 todavía podría aumentar.

Cruz es uno de los candidatos, ahora que regresó a la acción en Triple A con los Tigers, organización que tiene lesionado al campocorto bayamonés Javier Báez y que recientemente reactivó al intermedista Gleyber Torres.

Ortiz también continúa tocando la puerta. El inicialista de 24 años suma 10 cuadrangulares, 12 dobles y 45 carreras impulsadas en 44 partidos en Triple A con los Nationals.

Mientras, Rodríguez, de 27 años, también juega en Triple A con los Brewers y forma parte del roster de 40 peloteros del equipo, que actualmente cuenta con el veterano Gary Sánchez como segundo receptor detrás del estelar William Contreras.

Tags
Grandes LigasReds de CincinnatiBéisbolBoricuas en Grandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 2 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: