Cuatro boricuas ya debutaron este año en las Grandes Ligas, ¿quiénes más siguen tocando las puertas?

El debut el lunes del campocorto arecibeño Edwin Arroyo mantiene, al menos, un patrón estable de ascensos de peloteros boricuas a las Grandes Ligas durante la última década.

Con los Reds de Cincinnati, se convirtió en el cuarto pelotero puertorriqueño en debutar esta temporada en las Mayores, luego del lanzador vegalteño Eduado Rivera con los Red Sox de Boston, del abridor trujillano Elmer Rodríguez con los Yankees de Nueva Yorky del jardinero cagüeño Bryan Torres con los Cardinals de San Luis.

Podrían producirse más debuts, ya que hay talento boricua esperando el llamado.

Entre ellos figuran el utility Trei Cruz, de los Tigers de Detroit; el inicialista y bateador zurdo Abimelec Ortiz, de los Nationals de Washington; y el receptor Ramón Rodríguez, de los Brewers de Milwaukee.

La cifra actual de debuts, sin embargo, continúa lejos del mejor año del béisbol puertorriqueño en ese renglón: 1998, cuando hubo 12 estrenos en Grandes Ligas, incluyendo los del manatieño Carlos Beltrán, el cagüeño Alex Cora y el ponceño Javier Vázquez, precisó el historiador y autor del libro Puerto Rico en las Grandes Ligas, Jossie Alvarado, quien trabaja actualmente en la octava edición de la publicación.

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“Siempre recuerdo ese año”, comentó Alvarado sobre aquella temporada que también vio los estrenos de Armando Ríos, así como el del dos veces Guante de Oro y campeón de Serie Mundial, Bengie Molina, y el jardinero de los Yankees Ricky Ledée, entre otros.

No obstante, la cifra de 2026 mantiene una tendencia relativamente estable, ya que en los últimos 10 años Puerto Rico ha producido un promedio de cuatro a ocho debutantes por temporada, dijo Alvarado.

La campaña más productiva fue la de 2017, cuando debutaron ocho peloteros, encabezados por Victor Caratini y Emilio Pagán.

El dato más llamativo de 2026 es que Arroyo y Rodríguez lograron llegar a las Grandes Ligas con 22 años o menos y siendo considerados entre los principales prospectos de sus respectivas organizaciones, destacó Alvarado.

Actualmente, Rodríguez es el segundo en los Yankees y Arroyo el tercero.

Esa edad sigue siendo poco común para jugadores puertorriqueños de cuadro interior, añadió el historiador.

Elmer Rodríguez debutó con los Yankees. (Seth Wenig)

“Desde el 2000, solamente seis jugadores de cuadro han debutado con 22 años o menos. Los otros fueron Alex Cintrón (Diamondbacks, 2002), Ángel Santos (Red Sox, 2001), Rubén Gotay (Royals, 2004), Kike Hernández (Astros, 2014) y Carlos Correa (Astros, 2015)”, mencionó Alvarado.

El historiador añadió que será interesante observar el tipo de carrera que desarrollará Arroyo dentro de ese selecto grupo.

“Hay que ver si va a tener carreras largas como Cintrón, Correa y Kike o cortas como Ángel y Gotay”, dijo.

Aunque actualmente está inactivo, Hernández ha extendido su carrera a 13 temporadas y suma tres campeonatos de Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles.

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Trei Cruz junto a su padre Cheíto Cruz, exjugador de las Mayores. (GFR Media)

La cifra de debutantes boricuas en 2026 todavía podría aumentar.

Cruz es uno de los candidatos, ahora que regresó a la acción en Triple A con los Tigers, organización que tiene lesionado al campocorto bayamonés Javier Báez y que recientemente reactivó al intermedista Gleyber Torres.

Ortiz también continúa tocando la puerta. El inicialista de 24 años suma 10 cuadrangulares, 12 dobles y 45 carreras impulsadas en 44 partidos en Triple A con los Nationals.