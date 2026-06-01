Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Reds ascienden al puertorriqueño Edwin Arroyo a las Grandes Ligas

El campocorto fue llamado desde Triple A Louisville tras la lesión de Elly De La Cruz

1 de junio de 2026 - 1:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El arecibeño Edwin Arroyo, que jugó con Puerto Rico en el Clásico Mundial, es el sexto mejor prospecto de la organización de los Reds de Cincinnati, según Baseball America. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El campocorto puertorriqueño Edwin Arroyo recibió el lunes su llamado a las Grandes Ligas luego de que los Reds de Cincinnati lo ascendieran desde Triple A Louisville para ocupar el puesto dejado por el estelar Elly De La Cruz, quien fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el tendón de la corva derecho.

RELACIONADAS

Arroyo, de 22 años y quien jugó para el Team Rubio en el pasado Clásico Mundial de Béisbol, llega a las Mayores en medio de una destacada temporada ofensiva con Louisville, donde bateaba para promedio de .323 con 11 cuadrangulares, 34 carreras impulsadas y un OPS de .945 en 53 partidos.

Considerado el tercer mejor prospecto de la organización de Cincinnati y el número 98 de todo el béisbol, según MLB Pipeline, Arroyo se ha destacado durante su desarrollo por su defensa en el campocorto, aunque en 2026 también ha mostrado un progreso con el bateo.

La oportunidad para Arroyo surgió luego de la lesión de De La Cruz, quien abandonó el partido del domingo ante los Braves de Atlanta tras sentir molestias en el tendón de la corva mientras corría hacia la primera base en la quinta entrada.

Los Reds se impusieron a los Braves por 6-4.

Tags
Reds de CincinnatiMLBBéisbolGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 1 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: