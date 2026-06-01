Los Reds ascienden al puertorriqueño Edwin Arroyo a las Grandes Ligas

El campocorto puertorriqueño Edwin Arroyo recibió el lunes su llamado a las Grandes Ligas luego de que los Reds de Cincinnati lo ascendieran desde Triple A Louisville para ocupar el puesto dejado por el estelar Elly De La Cruz, quien fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el tendón de la corva derecho.

Arroyo, de 22 años y quien jugó para el Team Rubio en el pasado Clásico Mundial de Béisbol, llega a las Mayores en medio de una destacada temporada ofensiva con Louisville, donde bateaba para promedio de .323 con 11 cuadrangulares, 34 carreras impulsadas y un OPS de .945 en 53 partidos.

Considerado el tercer mejor prospecto de la organización de Cincinnati y el número 98 de todo el béisbol, según MLB Pipeline, Arroyo se ha destacado durante su desarrollo por su defensa en el campocorto, aunque en 2026 también ha mostrado un progreso con el bateo.

La oportunidad para Arroyo surgió luego de la lesión de De La Cruz, quien abandonó el partido del domingo ante los Braves de Atlanta tras sentir molestias en el tendón de la corva mientras corría hacia la primera base en la quinta entrada.

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