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Los Vaqueros anuncian la firma del escolta dominicano Jassel Pérez

Bayamón, que visita este miércoles a los Gigantes, marcha en el segundo puesto de la Conferencia A con marca de 16-9

1 de junio de 2026 - 9:27 AM

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Jassel Pérez, de 24 años, juega con la Selección Nacional de República Dominicana. (FIBA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Vaqueros de Bayamón anunciaron este lunes la contratación del refuerzo dominicano Jassel Pérez para lo que resta de temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Pérez, con experiencia en la Selección Nacional de República Dominicana, viene de jugar en la liga ACB de España con el Covirán Granada. Promedió 11.3 puntos con 3.8 rebotes y 1.8 asistencias por cotejo.

De 24 años y unos 6′3″ de estatura, se desempeña en la posición de escolta. Originalmente fue cedido al club Grupo Alega Cantabria de la Primera FEB, que es la segunda categoría profesional del sistema de ligas de baloncesto en España.

Sin embargo, una lesión del jugador Jovan Kljajic con el Granada provocó que el equipo integrara a Pérez al equipo, dejando buenas impresiones. El Granada tuvo récord de 6-28 y terminó descendiendo.

Los Vaqueros, con marca de 16-9 en la Conferencia B, regresan a cancha este miércoles cuando visiten a los Gigantes de Carolina/Canóvanas.

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BaloncestoBSNVaqueros de BayamónCarlos Arroyo
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