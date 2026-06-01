Los Vaqueros anuncian la firma del escolta dominicano Jassel Pérez

Los Vaqueros de Bayamón anunciaron este lunes la contratación del refuerzo dominicano Jassel Pérez para lo que resta de temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Pérez, con experiencia en la Selección Nacional de República Dominicana, viene de jugar en la liga ACB de España con el Covirán Granada. Promedió 11.3 puntos con 3.8 rebotes y 1.8 asistencias por cotejo.

De 24 años y unos 6′3″ de estatura, se desempeña en la posición de escolta. Originalmente fue cedido al club Grupo Alega Cantabria de la Primera FEB, que es la segunda categoría profesional del sistema de ligas de baloncesto en España.

Sin embargo, una lesión del jugador Jovan Kljajic con el Granada provocó que el equipo integrara a Pérez al equipo, dejando buenas impresiones. El Granada tuvo récord de 6-28 y terminó descendiendo.