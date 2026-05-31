Cuatro jinetes boricuas confirmados para el Belmont Stakes

La semana del Belmont Stakes ya está en marcha y se han confirmado las montas de los jinetes boricuas José Luis Ortiz, Irad Ortiz Jr., John Velázquez y Manuel Franco para el evento.

A seis días de la última prueba de la Triple Corona, hay nueve caballos inscritos en la carrera, y cuatro de ellos contarán con jinetes puertorriqueños.

Los cuatro jinetes boricuas han ganado al menos una vez el Belmont Stakes. (Irad) Ortiz es el más reciente, con su victoria en la edición de 2022 a bordo de Mo Donegal, mientras que Miguel “Macuco” Rivera fue el pionero en 1974 con Little Current.

Como dato histórico, este año se cumplen 50 años de la victoria del llamado “Rolls Royce de Puerto Rico”, el importado boricua Bold Forbes, en el Belmont de 1976 bajo la monta del legendario Ángel “Junior” Cordero para el Ponce Stable, del propietario Esteban Rodríguez Tizol.

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El Belmont Stakes, a la distancia de 1 1/4 millas, se presta para otro duelo entre los hermanos Ortiz, como ocurrió en el Kentucky Derby, que se corrió a esa misma distancia.

José Luis tendrá la monta del ganador del Derby de Kentucky, Golden Tempo, mientras que Irad Ortiz Jr. irá sobre Renegade, segundo lugar en la carrera de Churchill Downs.

Renegade es el favorito con línea de 2-1 al inicio de la semana del Belmont.

Velázquez, quien ha ganado dos veces el Belmont Stakes, llevará a Commandment, que llegó séptimo en el Kentucky Derby con la monta del panameño Luis Sáez.

El experimentado jinete boricua toma la monta de un ejemplar que también ha sido guiado este año en victorias clásicas por Irad Ortiz Jr. y el francés Flavien Prat.

Por su parte, Franco conducirá a Growth Equity, un caballo que ha competido principalmente en Nueva York y que viene de ganar el Peter Pan Stakes con la monta de Prat.

Franco ya ganó el Belmont Stakes en 2020 con Tiz the Law.

La edición 2026 del Belmont Stakes se correrá en el histórico hipódromo de Saratoga, que servirá como sede alterna debido a las reparaciones en Belmont Park.