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Juan Soto conecta un grand slam y los Mets ganan su cuarto partido seguido

El toletero dominicano lideró la ofensiva neoyorquina en la barrida sobre Miami

31 de mayo de 2026 - 6:02 PM

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Juan Soto festeja su cuandragular con las bases llenas en la sexta entrada. (Heather Khalifa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Juan Soto conectó un grand slam, Carson Benge disparó su primer jonrón como primer bate y los Mets de Nueva York aplastaron el domingo 10-1 a los Marlins de Miami para completar una barrida de tres juegos.

Marcus Semien añadió un cuadrangular de dos carreras y Luis Torrens pegó un sencillo de dos anotaciones, mientras los Mets igualaron su mejor marca de la temporada con su cuarta victoria consecutiva. Nueva York anotó 25 carreras en la serie, después de haber sumado solo dos el fin de semana pasado cuando fueron barridos en tres juegos en Miami.

Benge, en su 22ª apertura como primer bate del orden ofensivo, se convirtió en el primer novato de los Mets en conectar un jonrón abriendo un juego desde Kirk Nieuwenhuis el 14 de junio de 2012 ante Tampa Bay.

Fue el primer grand slam de Nueva York en la temporada.

Nolan McLean (3-4) permitió una carrera, pero otorgó cinco bases por bolas, la mayor cantidad de su carrera, en cinco entradas. El lanzador derecho tiene una efectividad de 9.00 con nueve bases por bolas en sus últimas tres aperturas, después de comenzar la temporada con una efectividad de 2.92 y 15 bases por bolas en sus primeras nueve salidas.

David Peterson, enviado esta semana al bullpen, permitió un hit en cuatro entradas para conseguir el primer salvamento de su carrera en temporada regular en las Grandes Ligas.

Owen Caissie conectó un doble productor en la cuarta entrada para los Marlins, que han perdido cinco juegos consecutivos y terminaron mayo con marca de 11-18.

John King (1-1) cargó con la derrota tras permitir dos carreras en 1 2/3 entradas como abridor de los Marlins, que utilizaron siete lanzadores después de que el abridor programado Janson Junk fuera colocado en la lista de lesionados por inflamación en la espinilla derecha.

El tercera base Javier Sanoja lanzó una octava entrada perfecta.

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Mets de Nueva YorkGrandes LigasJuan SotoMLB
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