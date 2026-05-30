Bambinazo de M.J. Meléndez da triunfo a los Mets en entradas extra

El boricua M.J. Meléndez conectó un jonrón de dos carreras en la décima entrada para darle a los Mets de Nueva York una victoria de 9-7 sobre los Marlins de Miami, tras haber desperdiciado una ventaja de cuatro carreras el viernes por la noche.

Mark Vientos conectó un jonrón de 445 pies para los Mets, últimos en la clasificación, que han ganado dos partidos consecutivos tras una racha de cinco derrotas.

A.J. Ewing y Brett Baty conectaron sencillos de dos carreras cada uno en la primera entrada contra el invicto Max Meyer, quien blanqueó a Nueva York con un solo hit en siete entradas el fin de semana pasado en Miami para ayudar a los Marlins a barrer la serie de tres juegos.

Meléndez entró como bateador emergente en la séptima entrada y conectó un elevado de sacrificio que extendió la ventaja de Nueva York a 7-5. Owen Cassie empató el partido con un jonrón de dos carreras ante Tobias Myers en la octava entrada.

PUBLICIDAD

Con un out en la décima entrada, Meléndez se puso en desventaja de 0-2 en la cuenta antes de conectar un jonrón con una recta de 98 mph de Pete Fairbanks (2-3) que se fue al segundo piso del jardín derecho, justo dentro del poste de foul.

El corredor emergente Vidal Bruján, corredor automático en segunda base, anotó antes que un eufórico Meléndez, quien lanzó su bate al aire cuando la pelota se mantuvo dentro del juego y gesticuló con entusiasmo hacia el banquillo de Nueva York en la Noche de Fuegos Artificiales en el Citi Field.

Austin Warren (1-1) lanzó una entrada perfecta para llevarse la victoria.

El abridor de los Mets, Freddy Peralta, tuvo ventajas de 4-0, 5-1 y 6-2 en el primer juego de una serie de tres, pero permitió cuatro carreras —dos limpias— y siete hits en 4 2/3 entradas.