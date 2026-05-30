Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Bambinazo de M.J. Meléndez da triunfo a los Mets en entradas extra

El pelotero boricua entró como bateador emergente en la séptima contra los Marlins, remolcando tres carreras

30 de mayo de 2026 - 11:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
M.J. Meléndez celebra su cuadrangular ganador. (Pamela Smith)
Por Mike Fitzpatrick

El boricua M.J. Meléndez conectó un jonrón de dos carreras en la décima entrada para darle a los Mets de Nueva York una victoria de 9-7 sobre los Marlins de Miami, tras haber desperdiciado una ventaja de cuatro carreras el viernes por la noche.

RELACIONADAS

Mark Vientos conectó un jonrón de 445 pies para los Mets, últimos en la clasificación, que han ganado dos partidos consecutivos tras una racha de cinco derrotas.

A.J. Ewing y Brett Baty conectaron sencillos de dos carreras cada uno en la primera entrada contra el invicto Max Meyer, quien blanqueó a Nueva York con un solo hit en siete entradas el fin de semana pasado en Miami para ayudar a los Marlins a barrer la serie de tres juegos.

Meléndez entró como bateador emergente en la séptima entrada y conectó un elevado de sacrificio que extendió la ventaja de Nueva York a 7-5. Owen Cassie empató el partido con un jonrón de dos carreras ante Tobias Myers en la octava entrada.

Con un out en la décima entrada, Meléndez se puso en desventaja de 0-2 en la cuenta antes de conectar un jonrón con una recta de 98 mph de Pete Fairbanks (2-3) que se fue al segundo piso del jardín derecho, justo dentro del poste de foul.

El corredor emergente Vidal Bruján, corredor automático en segunda base, anotó antes que un eufórico Meléndez, quien lanzó su bate al aire cuando la pelota se mantuvo dentro del juego y gesticuló con entusiasmo hacia el banquillo de Nueva York en la Noche de Fuegos Artificiales en el Citi Field.

Austin Warren (1-1) lanzó una entrada perfecta para llevarse la victoria.

El abridor de los Mets, Freddy Peralta, tuvo ventajas de 4-0, 5-1 y 6-2 en el primer juego de una serie de tres, pero permitió cuatro carreras —dos limpias— y siete hits en 4 2/3 entradas.

Kyle Stowers conectó tres hits para Miami, incluyendo un doble productor de carrera. Meyer duró seis entradas a pesar de permitir seis carreras, cinco de ellas limpias, y seis hits.

Tags
Mets de Nueva YorkMLBGrandes LigasMJ Meléndez
ACERCA DEL AUTOR
Mike Fitzpatrick
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 30 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: