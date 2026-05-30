Eduardo Núñez debutará como dirigente con los Leones en la liga invernal de béisbol
Fue anunciado por el nuevo propietario de la franquicia, Emmanuelli Algarín
30 de mayo de 2026 - 10:44 PM
30 de mayo de 2026 - 10:44 PM
El exjugador profesional Eduardo Núñez asumirá la dirección técnica de los Leones de Ponce en la campaña 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).
Así lo anunció este viernes el nuevo propietario de la franquicia, Emmanuelli Algarín.
Núñez debutará como piloto en la liga y reemplazará a Andy González, quien salió de la franquicia y firmó como coach de tercera base de los Cangrejeros de Santurce.
González llevó a los Leones a la final en la pasada temporada, antes de caer frente a los Cangrejeros.
El nuevo gerente general será Joey Solá, al tiempo que Edwin Rodríguez permanecerá como asesor del equipo.
Núñez, natural de San Sebastián, es dirigente de liga menor en la organización de los Mets de Nueva York. Anteriormente trabajó como coach en la liga invernal. También fue parte del equipo de analítica de Puerto Rico en el pasado Clásico Mundial de Béisbol.
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