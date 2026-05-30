Eduardo Núñez debutará como dirigente con los Leones en la liga invernal de béisbol

El exjugador profesional Eduardo Núñez asumirá la dirección técnica de los Leones de Ponce en la campaña 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Así lo anunció este viernes el nuevo propietario de la franquicia, Emmanuelli Algarín.

Núñez debutará como piloto en la liga y reemplazará a Andy González, quien salió de la franquicia y firmó como coach de tercera base de los Cangrejeros de Santurce.

González llevó a los Leones a la final en la pasada temporada, antes de caer frente a los Cangrejeros.

El nuevo gerente general será Joey Solá, al tiempo que Edwin Rodríguez permanecerá como asesor del equipo.