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Nelson Velázquez la saca del parque en su debut con los Cardinals

El pelotero carolinense fue ascendido el viernes por San Luis para su primer juego en MLB en dos años

30 de mayo de 2026 - 11:26 PM

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Nelson Velázquez, de los Cardinals de San Luis, corre las bases luego de conectar un jonrón de tres carreras ante los Cubs de Chicago. (Scott Kane)
Por Warren Mayes

St. Louis - Nelson Velázquez conectó un jonrón de tres carreras, e Iván Herrera y Thomas Saggese añadieron jonrones solitarios, impulsando a los Cardinals de San Luis a una victoria de 6-5 sobre los Cubs de Chicago en el primer enfrentamiento de la temporada entre ambos equipos el viernes por la noche.

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Velázquez, ascendido desde Triple-A Memphis antes del partido, conectó el primer lanzamiento que vio por encima de la cerca del jardín izquierdo para empatar el juego 3-3. Fue su primer partido en las Grandes Ligas desde el 23 de junio de 2024, cuando jugaba con Kansas City. En 2023, se fue de 0-6 en juegos contra los Cubs, equipo para el que jugó en 2022-23.

San Luis rompió una racha de cuatro derrotas consecutivas. Los Cubs llegaban al partido tras ganar sus dos últimos encuentros y perder los diez anteriores.

Gordon Graceffo (4-1) se llevó la victoria con una entrada impecable como relevista.

Riley O’Brien, el sexto relevista utilizado, se adjudicó su 14.º salvamento. Permitió una carrera cuando Pete Crow-Armstrong anotó con un rodado de Michael Busch.

Shota Imanaga (4-6) lanzó 5 1/3 entradas y permitió cinco carreras y cinco hits.

José Fermín conectó un sencillo productor de carrera en la octava entrada con dos outs, ampliando la ventaja a 6-4.

Herrera puso a San Luis arriba 5-4 con un jonrón solitario en la quinta entrada. Ha conectado jonrones en tres de sus últimos ocho juegos.

Saggese conectó su primer jonrón de la temporada en la cuarta entrada con dos outs, empatando el juego 4-4. Fue el cuarto jonrón de su carrera.

Chicago se puso arriba 4-3 en la segunda entrada con un sencillo productor de carrera de Busch, quien conectó tres hits.

Happ puso a los Cubs arriba 3-0 con un jonrón de dos outs ante el abridor Andre Pallante, quien lanzó tres entradas. Fue el tercer juego consecutivo en el que Happ conecta un jonrón.

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Cardinals de San LuisMLBGrandes Ligas
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