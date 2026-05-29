Gobierno asigna $1 millón para la Serie Hípica del Caribe 2026 en el Hipódromo Camarero

Ante la seguridad de que Puerto Rico será ratificado como sede de la Serie Hípica del Caribe 2026, ya se perfilan como posibles representantes locales la nativa Casta Diva, el potro Demoledor y el triplecoronado Carismático, quien se encuentra de regreso a las pistas.

La empresa operadora del Hipódromo Camarero aseguró que espera recibir la confirmación oficial durante la reunión de mitad de año de la Confederación Hípica del Caribe.

“Estamos seguros de que seremos ratificados en la reunión de medio año de la Confederación Hípica del Caribe”, señaló el presidente de la empresa operadora Camarero Racetrack, Ervin Rodríguez, a El Nuevo Día.

La Serie Hípica 2026 se celebrará en diciembre.

La confianza de Camarero Racetrack responde a que Puerto Rico es el próximo país en el turno rotativo de sedes entre los miembros de la Confederación.

Además, la empresa ya cuenta con los fondos necesarios para premiaciones y se encuentra próxima a completar uno de los requisitos federales relacionados con la cuarentena de ejemplares visitantes.

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Rodríguez precisó que el gobierno otorgará un millón de dólares para el evento, el cual se celebró por última vez en la isla en 2021.

Rodríguez explicó que la sede cuenta con respaldo económico gracias a la Ley 192-2004, que asigna $500,000 mediante la Compañía de Turismo de Puerto Rico para la celebración de eventos hípicos.

A esto se sumó una aportación adicional de $500,000 otorgada por el gobierno a petición de la gobernadora Jenniffer González, también canalizada a través de Turismo.

Con ese dinero, según Rodríguez, cubrirán los premios.

“Tenemos lo básico para celebrar la Serie Hípica. De ese millón, $800,000 son para los premios de las carreras ”, especificó Rodríguez.

La Serie Hípica del Caribe se compone de seis eventos, encabezados por el tradicional Clásico del Caribe para potros nativos. También incluye competencias para potrancas nativas, caballos mayores y ejemplares importados.

Delegaciones de México, Venezuela y Panamá participan regularmente en el evento.

Panamá fue sede en 2025 y el ejemplar mexicano Lodyto Race ganó el Clásico del Caribe, mientras el puertorriqueño Radiólogo finalizó en la cuarta posición.

En cuanto al requisito de cuarentena, Rodríguez indicó que Camarero está a pocos días de completar la construcción de un cuarto de aislamiento exigido por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

“Estamos a 4-5 días de que nos lo entreguen y ubica al lado de nuestra clínica veterinaria”, dijo Rodríguez.

Tamborero y Juan Carlos Díaz ganaron el Clásico del Caribe 2021 en Camarero. (Ramón “Tonito” Zayas)

En 2021 en Camarero, el ejemplar Tamborero conquistó el Clásico del Caribe con la monta de Juan Carlos Díaz y el entrenamiento de Ramón Morales para el Establo Sonata.

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La hípica boricua ha producido nueve ganadores del Clásico del Caribe. El primero fue Wiso G en 1968 en el desaparecido Hipódromo El Comandante, en Carolina.

Nominados para la Copa Gobernador

De otra parte, la segunda pata de la Triple Corona puertorriqueña -que conduce potros al Clásico del Caribe- tiene 12 nominados, incluido Demoledor, que ganó el Derby Puertorriqueño.

La carrera se celebrará el 7 de junio en Camarero a distancia de 1 1/8 milla.