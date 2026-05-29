Shai Gilgeous-Alexander vs. Victor Wembanyama: duelo de superestrellas por el pase a las Finales de la NBA

Oklahoma City - La última vez que Shai Gilgeous-Alexander y el Thunder de Oklahoma City jugaron un séptimo juego fue uno que decidió el campeonato de la NBA de la temporada pasada.

Y es por eso que, cuando el dos veces Jugador Más Valioso de la NBA habló sobre el séptimo partido que se avecina contra los Spurs de San Antonio el sábado por la noche para decidir el título de la Conferencia Oeste, puede haber parecido un poco sorprendente que dijera estas cinco palabras: “El partido más importante de mi carrera”.

“Es el próximo partido”, añadió rápidamente. “Y si pierdo, se acabó mi temporada”.

Así de simple. Séptimo partido. Spurs contra Thunder.

Los Spurs forzaron el juego decisivo el jueves con una contundente victoria 118-91 sobre el Thunder.

El ganador avanzará a las Finales de la NBA para enfrentarse a los Knicks de Nueva York a partir del miércoles por la noche; el perdedor regresa a casa lamentando lo que pudo haber sido.

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El Thunder ganó sus séptimos juegos de series en la temporada pasada en su camino hacia el título de la NBA, mientras que la estrella de los Spurs, Victor Wembanyama, hará su debut en un séptimo partido.

“Sé que habrá mucha atención adicional, muchos ojos puestos en nosotros”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson.

“Será un ambiente hostil, pero lo hemos estado diciendo desde hace mucho tiempo: hemos tenido muchas primeras veces. Esta será un poco más importante o tendrá más en juego que todas las demás. Ese es el objetivo a medida que seguimos jugando y la temporada se alarga”.

Esta será solo la segunda vez en la historia de la NBA que dos equipos que ganaron 62 o más partidos cada uno durante la temporada regular se enfrenten en un séptimo partido. La otra fue en 1981, cuando Boston venció a Filadelfia 91-90 para ganar el título de la Conferencia Este.

Y podría argumentarse fácilmente que Wembanyama está a punto de jugar el partido más importante de su carrera. Aunque, claro, él podría no estar de acuerdo.

Para la estrella francesa, quien anotó 28 puntos en 28 minutos para liderar la contundente victoria de San Antonio en el sexto partido, evitando la eliminación, cada partido es como el séptimo. Esa es la actitud que ha mantenido en la cancha desde que tiene memoria. Es la mentalidad que lo ha forjado y que probablemente lo ha ayudado a llegar hasta aquí.

“Para mí, ganar en la NBA hoy no es más importante que ganar un campeonato regional cuando jugaba en la división Sub-13”, dijo Wembanyama en su francés natal tras la victoria en el sexto partido el jueves por la noche.