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Basado en hechos reales, en el que se incorpora la experiencia del periodista, quien puede agregar su interpretación y conclusiones.

Knicks de Nueva York: ¿Grandiosos o suertudos en la NBA?

Los campeones de la Conferencia del Este tienen ante sí el reto de demostrar que no llegaron a las Finales de la liga por casualidad o regalo

29 de mayo de 2026 - 12:12 PM

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Karl-Anthony Towns, al centro, rodeados por compañeros de los Knicks en la celebración tras barrer la final de la Conferencia del Este contra los Cavaliers de Cleveland. (Tim Phillis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Los Knicks de Nueva York están protagonizando una histórica marcha en los playoffs. Aun así, necesitan ganar una ronda más para quedar registrados como uno de los conjuntos más grandes de todos los tiempos.

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Si pueden conseguir cuatro victorias más —y lograrlas rápidamente— ocuparían un lugar cerca de los Lakers de Shaquille O’Neal y Kobe Bryant, o de los Warriors de Stephen Curry y Kevin Durant, entre las potencias dominantes en la historia de la postemporada de la NBA.

Si caen ante Oklahoma City o San Antonio en las Finales de la NBA, corren el riesgo de ser recordados como un equipo que se aprovechó de una débil Conferencia del Este, y que ganó un montón de partidos hasta llegar a los que más importaban.

Los Knicks regresaron a los entrenamientos el jueves, por primera vez desde que barrieron a Cleveland en las finales de la Conferencia del Este. Prometen seguir ignorando cualquier tipo de ruido, ya sea sobre lo grandiosos que han sido o acerca de que sus rivales no eran tan buenos.

“Cuando se dicen cosas negativas sobre ti, es importante ignorarlas”, indicó Jalen Brunson. ”Cuando se dicen cosas positivas sobre ti, es fácil leerlas para sentirte bien, pero no puedes hacer una cosa y no la otra. Así que bloquea todo lo que puedas”.

Los Knicks tienen marca de 12-2 en la postemporada, con un margen de victoria de 19.4 puntos por partido, y han ganado 11 encuentros consecutivos. Eso está empatado como la tercera racha de triunfos más larga dentro de una misma postemporada.

Los Lakers de 2001 son uno de los equipos que también ganaron 11 seguidos en su camino a un récord de 15-1 ese año, apenas por debajo del 16-1 de Golden State en 2017, el mejor cierre en la historia de la liga. Entre quienes creen en estos Knicks está O’Neal, el Jugador Más Valioso de aquel avance al campeonato de los Lakers y ahora analista de ESPN.

“Son tan buenos que le debo una disculpa a todo el estado y a los cinco distritos de Nueva York”, manifestó durante una aparición en “The Rich Eisen Show”.

“Son realmente buenos. Tienen algo. Me recuerda a aquel equipo de Detroit que nos venció mi último año allí (en 2004). Simplemente tienen a un montón de tipos que están unidos”.

Quienes no están convencidos señalarían que el camino hacia las Finales de la NBA se abrió de tal manera que los Knicks no tuvieron más opción que lucir imponentes.

Todo empezó el último día de la temporada regular, cuando Atlanta dio descanso a sus titulares y desperdició la oportunidad de terminar con el quinto puesto. En lugar de enfrentar a Toronto u Orlando, equipos defensivos más duros que podrían haber terminado en el sexto lugar y quizá haberlos desgastado físicamente un poco, los Knicks terminaron con los Hawks, que eran mucho más de fineza que de fuerza.

Los Knicks ganaron los últimos tres partidos de esa serie para imponerse en seis duelos. Luego descubrieron que su buena fortuna apenas comenzaba.

Boston dejó escapar una ventaja de 3-1 ante Filadelfia, así que en vez de abrir como visitantes contra los Celtics, segundos preclasificados, a los Knicks les tocaron los 76ers, séptimos.

Filadelfia llegó a Nueva York con apenas un día completo de descanso y parecía acabado desde el inicio. Los Knicks arrollaron por 137-98 en el primer partido.

Joel Embiid estaba demasiado adolorido para disputar el segundo encuentro y todo terminó poco después.

El puertorriqueño José Alvarado intentando anotar por los Knicks en la serie contra los Sixers de Filadelfia.
El puertorriqueño José Alvarado intentando anotar por los Knicks en la serie contra los Sixers de Filadelfia. (Yuki Iwamura)

Cuando Cleveland eliminó a Detroit en las semifinales de la Conferencia Este, les dio a los Knicks la ventaja de local ante otro equipo cansado. En lugar de enfrentar a los Pistons, primeros preclasificados, que los vencieron con facilidad en los tres enfrentamientos de la temporada regular, los Knicks recibieron a los Cavaliers, cuartos favoritos —que venían de disputar dos series seguidas de siete partidos— y luego tuvieron un solo día completo de descanso, tal como les había ocurrido a los 76ers.

Los Cavs mencionaron su fatiga casi tanto como el talento de los Knicks en sus comentarios tras la serie. James Harden no pudo explicar si Nueva York era siquiera el mejor equipo.

“Obviamente nos dominaron 4-0, pero no sé si necesariamente puedo responder esa pregunta, porque sinceramente siento que somos el mejor equipo, pero en la serie no se vio”, comentó.

Los Knicks tendrán otra ventaja de descanso en las Finales, pero no será ni de cerca tan significativa. Tendrán que abrir como visitantes ante un equipo que será considerado el favorito.

Las Finales de la NBA serán, de verdad, la respuesta definitiva.

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NBA PlayoffsKnicks de Nueva YorkThunder de Oklahoma CitySpurs de San Antonio
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