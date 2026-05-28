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Donald Trump dice que fue invitado a las Finales de la NBA en Nueva York

El presidente aseguró que el dueño de los Knicks, James Dolan, lo invitó a presenciar la serie en el Madison Square Garden

28 de mayo de 2026 - 8:46 PM

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El presidente Donald Trump escucha durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin) (Jacquelyn Martin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - El presidente Donald Trump planea ver de cerca al equipo más en forma del baloncesto.

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Trump les comentó a los reporteros este miércoles que el propietario de los Knicks de Nueva York, James Dolan, lo ha invitado a las Finales de la NBA, cuando los Knicks, campeones de la Conferencia Este, reciban el próximo mes en el Madison Square Garden al Thunder de Oklahoma City o a los Spurs de San Antonio.

Nueva York, que llega con una racha de 11 victorias consecutivas en estos playoffs tras barrer a los Cavaliers de Cleveland en las finales de conferencia, tiene programado ser anfitrión del Juego 3 el 8 de junio y del Juego 4 el 10 de junio.

Trump, oriundo de Nueva York, señaló que inicialmente planeaba asistir al Juego 5 de las finales de conferencia en el MSG antes de que los Knicks liquidaran a los Cavaliers en cuatro partidos. El presidente calificó a Dolan como un “gran tipo” y se maravilló con la racha de Nueva York.

“Caray, qué equipo”, expresó Trump. “Tienen algunos jugadores realmente grandiosos”.

Trump dijo que el regreso del club a las finales por primera vez desde 1999 es “genial de ver”.

“Los Knicks han sufrido de verdad durante años”, comentó Trump entre risas. “Ahora les está yendo (bien)”.

Trump ha asistido con frecuencia a eventos deportivos destacados durante su etapa en la política. Ha presenciado el partido por el campeonato del College Football Playoff y asistió a un juego de la NFL en horario estelar entre los Steelers de Pittsburgh y los Jets de Nueva York apenas unos días antes de las elecciones de 2024.

Los Knicks tienen un historial de contar con celebridades de alto perfil sentadas a pie de cancha en el MSG, incluido el cineasta Spike Lee, quien en el pasado ha tenido enfrentamientos con Trump.

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Donald TrumpNBAKnicks de Nueva YorkThunder de Oklahoma CitySpurs de San Antonio
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