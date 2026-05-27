Copur revelará el martes los primeros atletas certificados a Santo Domingo 2026

El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) presentará el próximo martes los primeros atletas certificados rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, como parte del inicio oficial del proceso de certificación de la delegación nacional.

El anuncio se realizará durante la primera edición del programa especial “Conexión Olímpica PUR: Certificaciones Santo Domingo 2026”, espacio que servirá para revelar los nombres de los atletas que ya cuentan con el aval oficial del organismo olímpico para representar a Puerto Rico en la justa regional.

La transmisión se realizará a las 11:00 a.m. a través de las páginas oficiales del Copur en Facebook e Instagram. El anuncio estaba previsto realizarse este jueves pero fue reprogramado debido a ajustes organizativos.

Previo a la presentación, el Comité Ejecutivo del Copur celebrará el lunes su primera reunión como parte del proceso oficial de certificación. Durante el encuentro, se evaluarán las recomendaciones presentadas por las federaciones nacionales y el Departamento de Alto Rendimiento.

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El proceso toma en consideración criterios técnicos, resultados internacionales, marcas mínimas y evaluaciones competitivas establecidas para cada disciplina deportiva.

“Cada certificación representa el compromiso y el trabajo realizado por nuestros atletas durante todo el ciclo deportivo. Este proceso es fundamental para continuar construyendo una delegación sólida rumbo a Santo Domingo 2026”, expresó en declaraciones escritas la presidenta del Copur, Sara Rosario Vélez.