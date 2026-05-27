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Copur revelará el martes los primeros atletas certificados a Santo Domingo 2026

El organismo olímpico iniciará oficialmente el proceso de certificación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe

27 de mayo de 2026 - 7:11 PM

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Puerto Rico fue a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 con 396 atletas. (Carlos Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) presentará el próximo martes los primeros atletas certificados rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, como parte del inicio oficial del proceso de certificación de la delegación nacional.

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El anuncio se realizará durante la primera edición del programa especial “Conexión Olímpica PUR: Certificaciones Santo Domingo 2026”, espacio que servirá para revelar los nombres de los atletas que ya cuentan con el aval oficial del organismo olímpico para representar a Puerto Rico en la justa regional.

La transmisión se realizará a las 11:00 a.m. a través de las páginas oficiales del Copur en Facebook e Instagram. El anuncio estaba previsto realizarse este jueves pero fue reprogramado debido a ajustes organizativos.

Previo a la presentación, el Comité Ejecutivo del Copur celebrará el lunes su primera reunión como parte del proceso oficial de certificación. Durante el encuentro, se evaluarán las recomendaciones presentadas por las federaciones nacionales y el Departamento de Alto Rendimiento.

El proceso toma en consideración criterios técnicos, resultados internacionales, marcas mínimas y evaluaciones competitivas establecidas para cada disciplina deportiva.

“Cada certificación representa el compromiso y el trabajo realizado por nuestros atletas durante todo el ciclo deportivo. Este proceso es fundamental para continuar construyendo una delegación sólida rumbo a Santo Domingo 2026”, expresó en declaraciones escritas la presidenta del Copur, Sara Rosario Vélez.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana, con Telemundo como televisora oficial de la justa regional.

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Juegos Centroamericanos y del CaribeComité Olímpico de Puerto RicoCOPURSanto Domingo
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