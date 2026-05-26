Puerto Rico viaja a Lima con 33 atletas para el Campeonato Iberoamericano

Puerto Rico competirá con una delegación de 33 atletas en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo, programado del 29 al 31 de mayo en el Estadio Atlético de la VIDENA, en Lima, Perú.

La delegación puertorriqueña estará integrada por atletas de velocidad, medio fondo, fondo, obstáculos, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y relevos.

En la rama masculina, el grupo de velocidad estará compuesto por Eloy Benítez, Adrián Canales, José Figueroa, Alejandro Rosado y Yariel Pérez.

En medio fondo y fondo competirán Ryan Sánchez, Carlos Vilches, Angel M. Rosado, Paul A. Stafford, Brendan G. Fraser y Arnaldo Martínez, mientras que Samuel Morales verá acción en obstáculos.

Por su parte, las pruebas de saltos contarán con Luis Joel Castro, Marcus Gelpi y Michael Williams, mientras que en lanzamientos y eventos de campo estarán Jerome Vega, Michael Soler y Alan Cabanellas.

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En la rama femenina, las pruebas de velocidad reunirán a Gladymar Torres, Frances Colón, Adanelys Rodríguez, Gabby Scott Puig y Andrea Rivera.

La fondista Paola Figueroa será la única representante en fondo, mientras que Paola Vázquez y Grace Claxton competirán en vallas.

En saltos estará Paola Fernández, y en lanzamientos y pruebas combinadas participarán Yarielis Torres, en martillo, y Fabiola Declet, en el heptatlón.

Puerto Rico también competirá con seis equipos de relevos. En el 4x100 masculino fueron inscritos Eloy Benítez, José Figueroa, Adrián Canales, Yariel Pérez y Ángel Márquez. El 4x400 masculino contará con José Figueroa, Alejandro Rosado, Yariel Pérez, Adrián Canales y Ryan Sánchez.

En el 4x100 femenino, Puerto Rico estará representado por Legna Echevarría, Frances Colón, Gladymar Torres, Adanelys Rodríguez y Gabby Scott; mientras, en el 4x400 femenino repetirán Scott, Grace Claxton y Frances Colón, acompañadas por Sarai Javier y Andrea Rivera.

Finalmente, Puerto Rico presentará equipos en los relevos mixtos de 4x100, integrado por Gladymar Torres, Eloy Benítez, Frances Colón, José Figueroa y Adanelys Rodríguez y Adrián Canales y de 4x400, compuesto por Sarai Javier, Yariel Pérez, Grace Claxton, Alejandro Rosado, Andrea Rivera y Jarell Cruz.